C’est la période de l’année où l’on voit généralement Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence se pavaner sur le tapis rouge dans des vêtements de créateurs.

Mais plutôt que des remises de prix fantaisistes, les deux battaient les rues sur place à Boston cette semaine.

Et c’était vraiment un cas de clin d’œil et ils vous manqueront, car les deux se sont transformés en versions quotidiennes démodées de leurs habituels scintillements hollywoodiens pour filmer Don’t Look Up.

Léo à lunettes, 46 ans, arborait un boyau bombé sous sa chemise à carreaux banale et hors du costume en velours côtelé, avec une ligne de cheveux en retrait et des serrures graisseuses.







(Image: Patriot Pics / BACKGRID)









(Image: Patriot Pics / BACKGRID)



Riant à ses côtés pendant qu’ils discutaient, Jennifer, 30 ans, berçait une frange émoussée sévère et des cheveux teints en rouge, des piercings faciaux et un pull en tricot maison.

Mais alors que la paire glamour a clairement subi un éclat pour leurs rôles dans le nouveau film Netflix, ils ont décroché les rôles principaux dans le film très attendu.







(Image: Patriot Pics / BACKGRID)



Les deux jouent une paire d’astronautes de bas niveau qui n’ont que six mois pour avertir l’humanité avant qu’un astéroïde ne frappe la Terre.

Avec Leo et Jennifer, le casting regorge de grands noms, y compris les autres lauréates des Oscars Meryl Streep et Cate Blanchett.







(Image: Patriot Pics / BACKGRID)



Les autres stars du film incluent Jonah Hill, Chris Evans, Rob Morgan, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Matthew Perry et Himesh Patel.

L’écrivain, Adam McKay d’Anchorman, a déclaré à Deadline à propos de son casting: « Je suis tellement ravi de faire ce film avec Jen Lawrence. Elle est ce que les gens au 17ème siècle appelaient » un talent de dynamite « .

« Et le fait que Netflix considère ce film comme une comédie mondiale place la barre haute pour moi et mon équipe d’une manière excitante et motivante. »