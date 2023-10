MIAMI — Ayant grandi à Miami dans les années 80 et 90, Leo Brooks avait un amour secret qu’il avait toujours peur de partager avec ses amis : il était un fan de musique country.

Alors qu’il fréquentait ses amis au lycée, Brooks écoutait du rap, du hip-hop, du rock alternatif et d’autres musiques populaires, mais à la maison avec sa famille, il écoutait de la country. L’amour du pays pour ce natif de Miami est hérité de son père et de son grand-père, qui ne sont pas originaires de Nashville, mais de Roatán, une petite île au large des côtes du Honduras.

“La musique la plus importante, c’est le reggae et la musique country classique”, a déclaré Brooks. « J’ai donc commencé à apprendre à jouer de la musique sur George Jones, Hank Williams et Willie Nelson, tous des classiques country. Ce n’était pas si populaire à l’époque à Miami, donc c’est quelque chose que j’ai gardé pour moi.

Maintenant, Brooks revient à Miami en tant que moitié du duo country Union Néon. Ils devraient se produire au Festival de musique de Country Bay prévu les 11 et 12 novembre au stade historique Miami Marine, juste au sud-est du centre-ville de Virginia Key, dans la baie de Biscayne.

Les têtes d’affiche prévues pour l’événement sont Sam Hunt, Thomas Rhett, Lainey Wilson, Lee Brice et Chris Young. Parmi les autres artistes figurent Chris Lane, Elle King, Randy Houser, LOCASH, Breland, Nate Smith, Travis Dennis, Restless Road, Josh Ross, Blanco Brown, Mackenzie Carpenter, David J, Hailey Whitters, Jordan Oaks et Dee Jay Silver. Parmi les artistes locaux présents au festival figurent Alexandra Rodriguez et Orlando Mendez, surnommé « le cowboy cubain ».

“C’est quelque chose de très important pour moi”, a déclaré Brooks. «Je n’aurais jamais pensé que je me produirais dans un festival country en tant qu’artiste à Miami, étant originaire de Miami. J’aurai certainement l’impression de flotter lorsque je jouerai ce jour-là.

Brooks a déclaré qu’il n’avait jamais vraiment pensé à être autre chose qu’un musicien, mais qu’il lui avait fallu du temps pour démarrer sa carrière country. L’homme de 40 ans a obtenu un poste de bassiste de Lauryn Hill peu de temps après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires et est resté avec le rappeur et chanteur pendant environ une décennie. Il a ensuite rejoint l’artiste hip-hop Pitbull, également originaire de Miami, pour une autre décennie.

Pendant le temps de Brooks avec Pitbull, ils ont collaboré avec Tim McGraw et d’autres artistes country. Brooks a commencé à partager certaines de ses chansons country avec Pitbull, dans l’espoir de les transmettre à des groupes country établis, mais Pitbull a encouragé Brooks à interpréter les chansons lui-même.

“Je suis le gars en arrière-plan”, a déclaré Brooks. “Mais il n’arrêtait pas de me dire chaque jour sans arrêt : ‘Tu dois le faire.'”

Brooks a déclaré que Pitbull l’avait mis en contact avec des promoteurs, ce qui lui avait valu une place dans un festival de musique country. Brooks a finalement rencontré son partenaire de Neon Union, Andrew Millsaps, originaire de Caroline du Nord, par l’intermédiaire d’amis communs et a enregistré une démo de cinq chansons le lendemain.

“Pendant que nous enregistrions, nos cheveux se dressaient”, a déclaré Brooks. « Nous nous disons : « C’est une affaire de Dieu. C’est censé être le cas. Et c’est juste le sentiment que j’ai encore.

Le duo sort son premier single, « À propos du foutu temps » en novembre 2022.

Grandir avec la musique country a permis à Brooks de s’en imprégner, mais il ne peut pas ignorer l’influence latine de son éducation à Miami, a-t-il déclaré.

“Cela donne certainement un peu de saveur à notre son”, a déclaré Brooks.

Miami est déjà considérée comme une plaque tournante de la musique latine, hip-hop et électronique, mais l’organisateur de Country Bay, Nelson Albareda, PDG de Loud and Live, a déclaré que le sud de la Floride ne manque pas de fans de country.

Plus d’un tiers de tous les fans de musique country aux États-Unis s’identifient comme personnes d’origine latine et la réputation de Miami en tant que creuset culturel et capitale du divertissement a encouragé les promoteurs à organiser un événement massif de musique country dans le sud de la Floride, a déclaré Albareda.

“Nous pensons que cela pourrait devenir un festival de destination, où les gens viennent pour Miami et la musique country”, a déclaré Albareda. « Et nous le constatons dans nos ventes de billets. Nous vendons autant de billets dans le sud de la Floride qu’en dehors du sud de la Floride.

Albareda a déclaré que sa société avait commencé à tester le concept de Country Bay en 2017, bien que les plans aient été retardés par la pandémie de COVID-19 en 2020. De retour sur la bonne voie, Loud and Live travaille déjà sur la programmation des artistes pour l’année prochaine et Albareda espère que le festival pourra devenir un événement permanent et annuel.

Country Bay devrait se tenir au Miami Marine Stadium, profitant de la vue sur la baie de Biscayne et sur les toits de Miami. Les responsables de la ville et les conservateurs historiques ont travaillé pour restaurer et rénover la structure, et Albareda a déclaré que son entreprise souhaitait soutenir ces efforts.

“Nous avons un engagement à long terme envers Country Bay en tant que festival, et nous avons un engagement à long terme envers Miami”, a déclaré Albareda.

En plus d’accueillir l’un des plus grands événements country de l’histoire de la musique à Miami, le Country Bay Music Festival comprendra un bar sur le thème country, des jeux, de la nourriture, de la danse en ligne, un taureau mécanique et une grande roue géante. Le festival vend également des laissez-passer d’accès au mouillage permettant aux fans d’assister à l’événement en bateau ou en yacht. Les organisateurs attendent jusqu’à 20 000 personnes.

Virginia Key, le site du Miami Marine Stadium, est une petite île-barrière de la baie de Biscayne reliée au continent par une seule chaussée. L’accès limité a créé des problèmes de transport pour les Festival Ultra Musique lorsque l’événement de musique électronique a été temporairement déplacé du Bayfront Park au centre-ville de Miami au Miami Marine Stadium en 2019.