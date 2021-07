Quarante-cinq ans après Bjorn Borg a remporté le premier de ses cinq Wimbledon titres, son fils adolescent Leo a fait flotter le drapeau de la famille lors du tournoi des garçons lundi.

Leo, 18 ans, a atteint le deuxième tour avec une victoire de 6-3, 6-7 (2/7), 6-0 sur le Serbe Marko Topo, 17 ans.

Borg a tiré six as et 34 gagnants lors de sa victoire sur Court Nine.

Bjorn Borg a remporté le tournoi des garçons à Wimbledon en 1972 avant de remporter cinq titres masculins successifs de 1976 à 1980.

Seuls un père et un fils ont déjà remporté le titre des garçons à Wimbledon – l’Indien Ramanathan Krishnan en 1954 a triomphé, tout comme son fils Ramesh Krishnan en 1979.

Leo Borg a également joué à Wimbledon juniors en 2019, mais a été battu au premier tour.

« C’est spécial d’être ici à Wimbledon, mon père a joué ici tant de fois et a remporté de nombreux titres », a déclaré Borg.

« Nous avons parlé avant le match, il disait juste » bonne chance « , il laisse mon entraîneur faire le travail d’entraîneur. Alors il a juste dit ‘c’est toujours spécial de jouer à Wimbledon, alors profites-en’. »

Bjorn Borg, maintenant âgé de 65 ans, a remporté 11 tournois majeurs au cours de sa carrière – cinq à Wimbledon et six titres de Roland-Garros – et a également atteint le premier rang.

Mais son fils insiste sur le fait qu’il n’essaie pas de se mettre la pression en pensant au bilan de son père.

« Je fais juste mes propres trucs et je suis mon propre chemin », a-t-il déclaré.

« Mon objectif est d’être un joueur de tennis professionnel, de jouer à des niveaux élevés. C’est difficile d’y arriver, mais je fais de mon mieux. »

