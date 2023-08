Leny Andrade, chanteur brésilien qui a fusionné bossa nova et jazz, décède à 80 ans

Leny Andrade, une chanteuse brésilienne qui a aidé à créer un nouveau genre en fusionnant le son doux de la bossa nova du pays avec des influences jazz, y compris des improvisations scat qui ont établi des comparaisons avec Ella Fitzgerald, est décédée le 24 juillet dans un hôpital de Rio de Janeiro. Elle avait 80 ans. Mme Andrade est décédée d’une pneumonie, indique un communiqué d’une maison de retraite pour artistes de Rio où elle avait vécu. Elle avait suivi un traitement pour la démence à corps de Lewy.

Mme Andrade (prononcé ahn-DRA-jay) a fait le tour du monde, collaboré avec des musiciens au Mexique et en Europe et s’est produite dans des lieux de jazz sacrés tels que le Blue Note et Birdland à New York, une ville où elle a élu domicile à temps partiel à partir de au début des années 1990. Ses amarres créatives, cependant, sont restées fermement au Brésil au cours d’une carrière de six décennies d’interprétation et d’enregistrement de plus de 30 albums.

Elle a chanté presque exclusivement dans le dialecte brésilien distinctif du portugais et a travaillé avec certains des meilleurs musiciens du pays, tels que le pianiste et compositeur César Camargo Mariano et l’arrangeur Francis Hime. Elle ne s’est jamais trop éloignée des fondements de la bossa nova ultra-suave du Brésil et des rythmes percussifs de la samba dans des interprétations de chansons telles que « O Cantador » et « Carinhoso » – et du tube mondial « The Girl From Ipanema » qui a catapulté la chanteuse Astrud Gilberto à la célébrité dans les années 1960.

La touche spéciale de Mme Andrade est venue en introduisant un phrasé vocal influencé par le jazz – arrêts, gammes et riffs scat – qui ont été inspirés par des innovateurs tels que Fitzgerald, Sarah Vaughan et Carmen McRae.

« Vous pensez peut-être que vous connaissez » The Girl From Ipanema « », a écrit le critique musical du New York Times Stephen Holden en 2008 après une performance à Birdland par Mme Andrade.

« Vous ne l’avez pas vraiment assimilé tant que vous n’avez pas entendu Mme Andrade le chanter en portugais ; dégorger pourrait être un meilleur mot que chanter », a-t-il poursuivi, « car, comme tout ce qu’elle exécute, il semble jaillir du centre de la terre.

Mme Andrade possédait une voix qui semblait porter l’âme des clubs enfumés et des jam sessions nocturnes, une mezzo-soprano rauque qui pouvait passer de lasse du monde à sensuelle. Elle semblait également penser que des décennies de tabagisme donnaient une saveur supplémentaire.

« Si elle ne fumait pas, elle ne pourrait pas chanter », a déclaré l’auteur-compositeur et musicien de jazz brésilien Ivan Lins à NPR.

Il se souvient d’une session d’enregistrement de 2002 au cours de laquelle on a dit à Mme Andrade qu’elle ne pouvait pas fumer dans le studio. Ses premières chansons sont sorties comme « un coassement étranglé », a-t-il déclaré. « Elle est sortie et a fumé deux cigarettes. »

« Elle est revenue », a-t-il ajouté, « et elle a chanté comme un oiseau. » (Elle a arrêté de fumer des années plus tard.)

Mme Andrade était souvent appelée « la première dame du jazz brésilien ». Tony Bennett l’a un jour célébrée comme « l’une des plus grandes improvisatrices du monde ». Mme Andrade semblait contente de rester dans le monde musical qu’elle avait créé. « Je ne fais pas de musique pour les masses », a-t-elle déclaré au site de musique brésilien Esquina Musical en 2013.

Lors du concert de 2008 à Birdland, Mme Andrade est passée à l’anglais pour une approche personnelle de son art.

« Je peux chanter le soleil. Je peux chanter la mer et les choses de l’art et de la romance », a-t-elle déclaré. « Sans romance, il n’y a rien à faire dans cette vie. »

Leny de Andrade Lima est née le 26 janvier 1943 à Rio et a été élevée par sa mère et son beau-père dans un quartier qui était une plaque tournante de la samba.

Mme Andrade a étudié le piano et le chant dans sa jeunesse et a reçu une bourse du Conservatoire brésilien de musique. Elle s’est cependant détournée des compositions classiques après être tombée amoureuse de la star de la bossa nova Dolores Durán.

Mme Andrade a commencé à se produire à l’adolescence dans des clubs de Copacabana, un centre du son émergent de la bossa nova. Mme Andrade a ensuite reçu son introduction au jazz dans le cadre du Trio Sérgio Mendes avant de former le groupe de renommée internationale Sérgio Mendes and Brasil ’66.

Mme Andrade a déclaré que Mendes avait refusé de jouer à la samba. Elle n’aimait pas le jazz à l’époque. Ils ont fini par « mélanger les deux », a-t-elle déclaré.

Le premier album de Mme Andrade, « A Sensação » (1961) s’inspire des traditions de la samba. En 1963, son mélange signature de jazz et de bossa nova a commencé à prendre forme avec l’album « A Arte Maior de Leny Andrade », dans le cadre d’un trio qui comprenait le célèbre batteur de bossa nova, Milton Banana.

Elle a rejoint un crooner populaire, Pery Ribeiro, pour former le groupe Gemini V en 1965. Elle a ensuite déménagé au Mexique, où elle a passé sept ans et s’est profondément intéressée à la musique d’amour et de nostalgie connue sous le nom de boléro. Les ballades sont devenues un incontournable de son répertoire scénique.

Elle a fait ses débuts à New York au Blue Note en 1983 et plus tard, dans les années 1990, a attiré l’attention des critiques de musique américains et des sommités telles que Bennett et Liza Minnelli, qui ont toutes deux assisté à certains de ses spectacles. Mme Andrade a ensuite joué dans de grandes salles, notamment Jazz au Lincoln Center de New York et au Hollywood Bowl.

En 2007, Mme Andrade a remporté un Latin Grammy Award pour « Ao Vivo », un album live avec le pianiste Mariano. Paquito D’Rivera, un saxophoniste, clarinettiste et compositeur cubano-américain, a rendu hommage à Mme Andrade avec une composition de 1987, « For Leny ».

« Elle n’a jamais rien forcé, ni insisté sur un certain arrangement », a écrit l’un de ses collaborateurs de longue date, le guitariste de jazz Roni Ben-Hur, dans un essai pour la station de radio publique WBGO. « ‘Voyons ce qui se passe’ était son modus operandi. Sans peur et sans doutes.

Mme Andrade n’avait pas d’enfants. Des informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

Lors d’une de ses dernières performances sur scène, Mme Andrade a chanté avec le pianiste Gilson Peranzzetta en 2019. Elle s’est assise dans un fauteuil en cuir, trop faible en raison de sa santé déclinante et des effets persistants des chutes des années précédentes.

«Quand je chante», a-t-elle déclaré six ans plus tôt, «je me lance sur un tapis magique hors d’ici. Je voyage sur Mars.