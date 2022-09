L’envoyée de l’ONU dit qu’elle ne se rendra pas au Myanmar si elle ne peut pas voir Suu Kyi

BANGKOK (AP) – L’envoyée spéciale des Nations Unies pour le Myanmar a déclaré lundi qu’elle ne visiterait plus la nation d’Asie du Sud-Est à moins que son gouvernement militaire ne lui permette de rencontrer la dirigeante évincée Aung San Suu Kyi.

L’envoyée, Noeleen Heyzer de Singapour, a également mis en garde contre la “tragique réalité qu’un grand nombre de personnes seront forcées de fuir” le Myanmar en quête de sécurité, et que la communauté internationale doit aider à leur fournir une aide humanitaire.

L’armée birmane s’est emparée du pouvoir en février dernier du gouvernement élu de Suu Kyi, plongeant le pays dans ce que certains experts de l’ONU ont qualifié de guerre civile.

Suu Kyi et des personnalités de premier plan de son cabinet et de son parti ont été arrêtées et ont depuis été jugées pour diverses accusations qui, selon les critiques, ont été fabriquées pour les éloigner de la politique.

S’exprimant lors d’un séminaire à Singapour organisé par l’Institut ISEAS-Yusof Ishak, un centre de recherche sur les études sur l’Asie du Sud-Est, Heyzer a décrit sa mission comme faisant partie des «efforts plus larges des Nations Unies pour soutenir de toute urgence une voie politique efficace et pacifique dirigée par le Myanmar vers le retour. à un régime civil fondé sur la volonté et les besoins du peuple ».

Heyzer a été accusé à la fois par le gouvernement militaire et ses opposants de trop s’engager avec l’autre côté. Elle a souligné son “mandat en tant qu’acteur impartial pour s’engager avec toutes les parties prenantes au Myanmar, dans la région et dans le monde, conformément aux principes des Nations Unies”.

Suu Kyi, une figure clé de la politique du Myanmar pendant quatre décennies, même pendant les 15 années précédentes d’assignation à résidence, n’a pas été vue en public depuis la prise de pouvoir par l’armée. Les seules personnes ayant accès à elle sont ses ravisseurs, un ou deux assistants personnels et ses avocats. Elle a été transférée le mois dernier d’une résidence surveillée dans un lieu secret qui aurait été une base militaire dans la capitale, Naypyitaw, à une installation spécialement construite à la prison de la ville.

Jusqu’à présent, Suu Kyi, 77 ans, a été condamnée à 20 ans de prison, dont une peine de trois ans avec travaux forcés imposée la semaine dernière pour fraude électorale présumée. L’armée a tenté de justifier sa prise de pouvoir en affirmant qu’une élection générale de novembre 2020, que le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a remportée écrasante, était en proie à des irrégularités, une allégation fortement contestée par les observateurs électoraux.

Le mois dernier, Heyzer a effectué sa première visite au Myanmar depuis sa nomination en octobre 2021 et, lors d’une réunion avec le chef du pays, le général Min Aung Hlaing, a demandé que Suu Kyi soit autorisée à retourner chez elle et que Heyzer soit autorisée. pour lui rendre visite.

Le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne pouvait autoriser la visite de Suu Kyi tant que des poursuites judiciaires étaient en cours contre elle.

« En réponse à ma demande de rencontrer la conseillère d’État Aung San Suu Kyi, le général en chef a indiqué la possibilité d’une rencontre à terme. Je suis maintenant très préoccupé par sa santé et son bien-être, et je condamne sa condamnation aux travaux forcés », a déclaré Heyzer lundi.

“Si jamais je retourne au Myanmar, ce ne sera que si je peux rencontrer Daw Aung San Suu”, a-t-elle déclaré. “Daw” est un titre honorifique utilisé pour les femmes plus âgées.

Heyzer a déclaré qu’elle se concentrerait sur la possibilité de fournir “un acheminement sans entrave et sûr de l’aide humanitaire par tous les canaux disponibles” dans le cadre d’un effort de coopération entre l’ONU et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, dont le Myanmar est membre.

L’ONU estime que 14,4 millions de personnes, soit un quart de la population du Myanmar, dont beaucoup ont été déplacées par la guerre, ont besoin d’une aide humanitaire.

L’ASEAN cherche également à jouer un rôle de rétablissement de la paix au Myanmar, bien que le gouvernement militaire ait accordé une coopération minimale à la mise en œuvre d’un consensus en cinq points atteint par l’ASEAN sur le Myanmar l’année dernière, qui appelle au dialogue entre toutes les parties concernées, à la fourniture d’une aide humanitaire et à une cessation immédiate. de la violence, entre autres.

Les critiques disent que le gouvernement militaire bloque l’aide aux zones où il est engagé dans des combats armés avec des groupes ethniques minoritaires qui se battent depuis des décennies pour une plus grande autonomie, et des forces pro-démocratie opposées au régime militaire qui ont conclu des alliances avec certains de ces groupes.

Heyzer a déclaré que les réalités actuelles, y compris le manque de contrôle du gouvernement militaire sur de nombreuses zones frontalières, signifient que des moyens doivent être trouvés pour fournir une assistance directement à ceux qui y vivent. Le gouvernement militaire se dit capable de fournir l’assistance nécessaire et nie avoir bloqué l’aide.

“J’ai appelé à plusieurs reprises à l’arrêt immédiat des bombardements aériens et à une pause humanitaire dans les zones ciblées pour permettre un accès efficace et sûr, et à la fourniture urgente d’une assistance par tous les canaux existants pour répondre aux multiples besoins humanitaires et vulnérabilités”, a déclaré Heyzer.

La conférence de lundi de Heyzer s’est déroulée selon des règles interdisant l’attribution de commentaires à un orateur spécifique, bien que son bureau ait précisé que certaines de ses remarques pouvaient être citées directement.

Grant Peck, l’Associated Press