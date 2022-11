L’envoyé taïwanais explique pourquoi il a félicité le président chinois Xi

Le fondateur de TSMC, Morris Chang, a haussé les sourcils en saluant chaleureusement le président chinois lors d’une rare rencontre en face à face

Le milliardaire taïwanais Morris Chang a rejeté les spéculations selon lesquelles le gouvernement de Taipei aurait orchestré sa rencontre avec Xi Jinping lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) de la semaine dernière à Bangkok, affirmant que c’était sa propre idée de saluer chaleureusement et de féliciter le président chinois lorsque leurs chemins se sont croisés. .

“Le bureau présidentiel de Taiwan m’a dit à l’avance que s’il y avait une opportunité, il n’était pas nécessaire d’éviter de le rencontrer ou de le saluer”, Morris a déclaré lundi lors d’un point de presse à Taipei. “C’était la seule instruction.”

Chang, le fondateur du géant des semi-conducteurs TSMC, a représenté Taïwan en tant qu’envoyé spécial à l’APEC. Sa rencontre fortuite avec Xi vendredi était une rare rencontre face à face pour un responsable taïwanais, alors que Pékin a coupé toute communication officielle avec le gouvernement taïwanais après l’arrivée au pouvoir de la présidente Tsai Ing-wen à Taipei en 2016.

Lire la suite Estimation du coût du conflit potentiel à Taiwan

La réunion a soulevé des sourcils non seulement parce qu’elle s’est déroulée au milieu de tensions accrues entre la Chine et Taïwan, mais aussi parce que Chang a félicité Xi pour le 20e Congrès national du Parti communiste chinois le mois dernier à Pékin. Xi a parlé avec audace de la souveraineté de la Chine sur Taïwan lors du congrès de deux décennies, affirmant la réunification avec l’île autonome “doit être réalisé.”

“Plus tard, j’ai félicité Xi pour le succès du 20e congrès du parti et j’ai parlé de mon propre état de santé, qui étaient toutes mes idées personnelles”, a déclaré Morris aux journalistes. Tsai a respecté la décision de l’envoyé et ses interactions avec Xi, a déclaré Hsu Szu-chien, secrétaire général adjoint du Conseil de sécurité nationale de Taiwan.

Chang, 91 ans, est né à Ningbo, l’une des plus anciennes villes de Chine continentale, en 1931, avant la guerre civile qui s’est terminée par le retrait des forces nationalistes de Chiang Kai-shek à Taiwan en 1949. Chang a quitté la Chine pour étudier aux États-Unis, où il a obtenu des diplômes d’ingénieur du MIT et de l’Université de Stanford. Il a fondé TSMC en 1987 et a construit ce qui est devenu la plus grande société cotée en bourse d’Asie en termes de valeur marchande.

Lire la suite Avertissement sévère émis pour l’industrie mondiale des puces

En tant que principal fabricant mondial de puces informatiques avancées, TSMC est un champ de bataille clé dans les efforts américains pour bloquer l’accès de la Chine à la technologie des semi-conducteurs haut de gamme. Pas plus tard que le mois dernier, la société a suspendu sa collaboration avec un fabricant de puces chinois pour garantir la conformité aux nouvelles réglementations américaines.

TSMC construit une usine de puces en Arizona et accueillera le secrétaire américain au commerce lorsqu’il tiendra un “outil dans” cérémonie le 6 décembre. Chang a déclaré aux journalistes qu’il assisterait à l’événement et que TSMC avait invité le président américain Joe Biden.