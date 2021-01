La politique du président Donald Trump au Moyen-Orient a donné des «résultats clairs» et Joe Biden ne devrait pas la changer, a fait valoir l’ex-envoyé américain auprès de la coalition antiterroriste opérant en Syrie et en Irak dans les pages des Affaires étrangères.

Trump a choisi d’abandonner le « Campagnes transformationnelles » poursuivis par les administrations Bush et Obama en faveur de «Travaillant principalement avec des partenaires sur le terrain» pour faire avancer les intérêts américains, a fait valoir James Jeffrey dans l’essai publié vendredi. Jeffrey était l’envoyé spécial américain pour la Syrie et la coalition contre l’État islamique (EI, anciennement ISIS) de 2018 à sa retraite en novembre 2020.

"Biden n’a pas besoin d’une nouvelle politique au Moyen-Orient"

Par Amb James Jeffrey Jeffrey développe le succès américain en "écraser l’économie syrienne avec des sanctions" dans le cadre de sa campagne de pression maximale contre l’Iran. Recommande à Biden de continuer. Https://t.co/uRDmVQ4Loj via @Affaires étrangères – Joshua Landis (@joshua_landis) 15 janvier 2021

Les deux grands succès de l’administration Trump, selon Jeffrey, ont été la «destruction du califat territorial de l’Etat islamique en Irak et en Syrie» et les accords d’Abraham, entre Israël d’un côté et Bahreïn, le Soudan et les Émirats arabes unis de l’autre. Les États-Unis ont également réussi à « Contrer l’expansion de la Russie en Syrie et ailleurs » et «Mobiliser une coalition pour contrer le comportement malveillant de Téhéran.»

Les politiques de Trump tournaient toutes autour de l’idée que l’Iran posait un «Menace holistique» dans la région et aux États-Unis, a expliqué Jeffrey. Son abandon unilatéral de l’accord nucléaire qu’Obama avait négocié et «Pression maximale» les sanctions avaient un «Effet réel» sur l’économie iranienne et «aventurisme régional,»A écrit l’envoyé.

Pendant ce temps, ni la Chine ni la Russie n’étaient disposées à renflouer l’Iran, tandis que les Européens «Ne pouvait pas faire grand-chose pour riposter, malgré leur opposition.»

Alors que l’équipe de transition de Biden a fait allusion à la restauration de l’accord de 2015 que Trump a déchiré en 2018, il n’est en aucun cas clair si cela sera faisable à ce stade – ou si Téhéran serait prêt à faire à nouveau confiance à Washington.

Aussi sur rt.com Joe Biden a une très courte fenêtre d’opportunité dans laquelle le retour des États-Unis à l’accord nucléaire iranien est possible

L’éloge de Jeffrey pour les politiques de l’administration sortante au Moyen-Orient peut sembler déroutant, étant donné qu’en 2016, il s’est opposé à Trump en tant que candidat, signant une lettre avec d’autres néoconservateurs affirmant qu’il le serait. « Le président le plus téméraire de l’histoire américaine. » L’essai des Affaires étrangères laisse toutefois entendre à plusieurs reprises que ce sont Jeffrey et ses collègues de l’establishment de la sécurité nationale qui ont en fait élaboré la politique sur le terrain.

De Trump «Les conseillers militaires voulaient [US] de rester engagés, tandis que d’autres dirigeants civils ont cherché à intégrer les forces américaines en Syrie et en Irak » pour contenir l’Iran, écrit-il à un moment donné, par exemple. Rappelons également qu’en novembre, Jeffrey a ouvertement admis que lui et ses collègues «Jouaient toujours à des jeux d’obus pour ne pas indiquer clairement à nos dirigeants le nombre de soldats» les États-Unis avaient en Syrie – en fait menti à Trump, qui voulait que ces troupes rentrent chez eux.

Concernant la Syrie, Jeffrey a accusé l’administration Obama d’avoir une « confus » politique de changement de régime et de lutte contre l’EI en même temps. Trump s’est concentré sur la défaite de l’EI et «Expulser l’Iran» en utilisant des sanctions pour « écraser » le gouvernement syrien et forcer le changement de régime à Damas.

Queues 4 fuel in #Damas. Les gens qui dorment dans les voitures pour ne pas perdre leur place. Pendant ce temps, l’Amérique saigne #Syrie sèche de ses ressources naturelles sans aucune conscience, privant le peuple syrien de nourriture essentielle et de tous les combustibles, y compris le mazout, alors que les températures chutent.#Sanctions_Kill pic.twitter.com/TYjoqlWrlO – vanessa beeley (@VanessaBeeley) 15 janvier 2021

En juin de l’année dernière, Jeffrey a déclaré que les États-Unis ne cherchaient pas «Changement de régime» mais un «Changement de comportement», disant que les États-Unis pourraient théoriquement accepter que le président Bashar Assad reste au pouvoir s’il se conformait à toutes les demandes de Washington afin d’obtenir la levée des sanctions – tout en admettant que cela ne se produirait probablement pas.

Les sanctions «César» étaient essentiellement conçues pour empêcher tout travail de reconstruction de la Syrie tant qu’Assad restait au pouvoir.

L’armée américaine a résisté «Égaré» au-delà de la mission de combattre l’EI, mais «Finalement, ses forces dans le nord-est et le sud ont eu un double objectif d’élargir davantage la politique syrienne en refusant le terrain et les ressources au gouvernement d’Assad et à ses alliés,»A écrit Jeffrey dans l’essai des Affaires étrangères.

Sans solution diplomatique – c’est-à-dire la reddition d’Assad – le «La guerre d’usure désordonnée se poursuivra probablement, mais c’est ce qui a fonctionné contre les Soviétiques en Afghanistan», il ajouta.

Aussi sur rt.com Le chef américain anti-EI a déclaré que son objectif en Syrie est de créer un « bourbier » pour la Russie, et non de lutter contre le terrorisme

Cela correspond à sa déclaration de mars 2020, lorsqu’il a déclaré aux journalistes que les troupes américaines avaient une nouvelle mission en Syrie, pour «Rendre les choses très difficiles» pour que la Russie aide le gouvernement syrien à vaincre les militants affiliés à Al-Qaïda.

«Mon travail est d’en faire un bourbier pour les Russes», Avait dit Jeffrey.

« La Turquie et des éléments de l’opposition armée en Syrie ont travaillé avec les États-Unis pour refuser à Assad une victoire militaire décisive, et les frappes israéliennes soutenues par les États-Unis dans le pays ont encore limité les options militaires du régime », il a écrit dans Foreign Affairs, confirmant que Washington avait obtenu le soutien d’Ankara et de Tel Aviv pour son programme, quelque chose qui a fait l’objet de spéculations jusqu’à présent.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!