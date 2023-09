L’envoyé spécial de l’ONU pour le Soudan démissionne et met en garde contre une potentielle « guerre civile à grande échelle »

L’envoyé spécial de l’ONU pour le Soudan, déclaré indésirable par les dirigeants militaires du pays, a annoncé sa démission mercredi dans un discours final devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Il a averti que le conflit entre les deux chefs militaires soudanais « pourrait se transformer en une guerre civile à grande échelle ».

Volker Perthes, qui a continué à travailler en dehors du Soudan, a déclaré que les combats ne montrent aucun signe de ralentissement, aucune des deux parties ne semblant proche d’une « victoire militaire décisive ».

Le Soudan est secoué par la violence depuis la mi-avril, lorsque les tensions entre l’armée du pays, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, ont dégénéré en combats ouverts.

Perthes a déclaré qu’au moins 5 000 personnes avaient été tuées depuis lors et plus de 12 000 blessées, qualifiant ces chiffres de conservateurs. Les Nations Unies affirment que le pays est également confronté à une grave urgence humanitaire.

Perthes a été un médiateur clé après le début du conflit, mais le gouvernement militaire a affirmé qu’il était partial et a informé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le 8 juin, qu’il avait été déclaré persona non grata.

L’ONU a dénoncé cette décision, affirmant qu’un membre de son personnel ne peut être déclaré persona non grata – ce qui est inacceptable pour le gouvernement – ​​et que cela va à l’encontre de la Charte des Nations Unies.

En annonçant sa démission, Perthes, qui a été nommé représentant spécial pour le Soudan en janvier 2021, a exhorté les parties belligérantes à mettre fin aux combats et les a averties « qu’elles ne peuvent pas opérer en toute impunité ».

« Il y aura des responsabilités pour les crimes commis », a-t-il déclaré.

Ancien universitaire allemand possédant une vaste expérience en relations internationales, Perthes a été directeur général et directeur de l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité de 2005 à septembre 2020. De 2015 à 2018, il a été secrétaire général adjoint de l’ONU et directeur principal. conseiller de l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie.