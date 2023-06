L’envoyé spécial de l’ONU pour la Libye redouble d’efforts dans les négociations malgré les retards persistants des élections

L’envoyé spécial de l’ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a annoncé lundi son intention d’intensifier les négociations avec les factions politiques rivales du pays.

Bathily vise à résoudre les problèmes et les conflits qui ont retardé les élections longtemps reportées dans le pays.

Bathily a qualifié l’action actuelle de « pas en avant important, mais pas suffisant pour résoudre les problèmes les plus contestés et permettre des élections réussies ».

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye a déclaré lundi qu'il prévoyait d'intensifier les négociations avec les parties en conflit du pays pour parvenir à « un règlement définitif » dans les mois à venir sur les questions les plus controversées bloquant les élections longtemps reportées dans ce pays troublé d'Afrique du Nord.

Abdoulaye Bathily a averti le Conseil de sécurité de l’ONU que la prolongation du statu quo actuel « est lourde de conséquences pour la Libye et ses voisins ». Et il a dit qu’il était impératif que les membres augmentent la pression sur les partis, parlent d’une seule voix et agissent « pour éliminer les spoilers ».

Bathily a qualifié les projets de loi pour les élections présidentielles et parlementaires approuvés par un comité composé des deux organes législatifs rivaux de la Libye le 6 juin de « pas en avant important, mais pas suffisant pour résoudre les questions les plus contestées et permettre des élections réussies ».

Il a déclaré que les quatre questions les plus politiquement contestées dans les projets de loi sont : les critères d’éligibilité des candidats à la présidence, un second tour de scrutin obligatoire même si un candidat obtient plus que les 50 % requis pour gagner, pas d’élections législatives si les élections présidentielles échouent dans un premier temps. tour de table et mise en place d’un nouveau gouvernement intérimaire avant les élections.

Sans compromis sur ces questions, Bathily a averti que les questions contestées risquent de mener le processus électoral dans une impasse comme cela s’est produit en 2021, « ce qui entraînera une polarisation supplémentaire et même la déstabilisation du pays ».

La Libye riche en pétrole a plongé dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Dans le chaos qui a suivi, le comté s’est scindé avec les administrations rivales à l’est et à l’ouest soutenues par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

La crise politique actuelle du pays découle de l’échec de la tenue d’élections le 24 décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah – qui dirigeait un gouvernement de transition dans la capitale Tripoli – de démissionner. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

Bathily a déclaré que le processus politique en Libye « a de nouveau atteint un stade critique », soulignant que « des élections réussies nécessitent non seulement un cadre juridique, mais aussi un accord politique qui garantit l’adhésion et l’inclusion de toutes les principales parties prenantes ».

« D’ici mon prochain briefing au conseil, j’ai l’intention d’intensifier les négociations et de convoquer les principales parties prenantes ou leurs représentants de confiance pour parvenir à un règlement final sur les questions les plus litigieuses, rendre les projets de loi applicables et permettre des élections réussies avec un accord politique inclusif », a déclaré le a déclaré le représentant spécial de l’ONU. Bathily a informé le conseil environ tous les deux mois.

Sur le front de la sécurité, Bathily a déclaré que Tripoli est restée relativement calme mais que les opérations gouvernementales en cours contre les activités de trafic de drogue, d’armes, de carburant et d’êtres humains dans la ville côtière de Zawiya et ses environs « ont suscité des allégations de motifs politiques » et pourraient risquer de saper la stabilité de la capitale .

Il a également exprimé sa préoccupation face aux « contrôles excessifs des agences de sécurité » qui restreignent les droits de l’homme, notamment la liberté de réunion et la liberté de mouvement.