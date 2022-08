L’envoyé spécial de l’ONU au Myanmar demande l’arrêt immédiat des violences

BANGKOK (AP) – L’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, Noeleen Heyzer, a rencontré mercredi le chef de son gouvernement militaire et a appelé à l’arrêt de toute violence lors de sa première mission dans le pays déchiré par les conflits, a indiqué son bureau.

Lors de ses entretiens avec le général Min Aung Hlaing, Heyzer a amplifié un récent appel du Conseil de sécurité de l’ONU pour le plein respect des droits de l’homme et de l’état de droit, la cessation immédiate de toute violence et un accès humanitaire sans entrave à tous ceux qui en ont besoin, son bureau a déclaré dans un communiqué.

La télévision publique MRTV a confirmé la réunion, affirmant que Heyzer et Min Aung Hlaing avaient échangé leurs points de vue sur la promotion de la confiance et de la coopération entre le Myanmar et les Nations Unies. Il n’a fourni aucun détail sur les pourparlers dans la capitale du Myanmar, Naypyitaw.

Le Myanmar a été ravagé par de violents troubles depuis que l’armée a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février de l’année dernière. La prise de pouvoir par l’armée a empêché le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi d’entamer un second mandat.

La prise de contrôle s’est heurtée à une opposition publique massive, qui s’est depuis transformée en résistance armée que certains experts de l’ONU, dont le prédécesseur de Heyzer, Christine Schraner Burgener, ont qualifié de guerre civile. Les détracteurs de l’armée l’ont accusée de commettre des violations généralisées des droits de l’homme pour écraser l’opposition à son régime.

La déclaration du bureau de Heyzer indique qu’elle a appelé à “des mesures de désescalade immédiates et spécifiques, y compris la fin des bombardements aériens et l’incendie des maisons et des infrastructures civiles”.

MRTV a rapporté que Heyzer a tenu une réunion séparée avec le ministre des Affaires étrangères Wunna Maung Lwin et a déclaré qu’il avait expliqué les développements actuels au Myanmar et dit à Heyzer qu’il était nécessaire que les Nations Unies revoient leur approche dans leur coopération avec le Myanmar. Il n’a pas précisé.

La visite de Heyzer fait suite à la récente exécution par le gouvernement militaire de quatre militants politiques, qui a suscité une condamnation mondiale. La déclaration de son bureau indique qu’elle “a directement exhorté le général en chef à imposer un moratoire sur toutes les exécutions futures (et) a réitéré l’appel du Secrétaire général des Nations Unies à la libération de tous les prisonniers politiques”.

Il a déclaré qu’elle avait également transmis une demande du gouvernement australien pour la libération de l’économiste australien Sean Turnell, qui a été conseiller de Suu Kyi et est jugé avec elle pour violation de la loi sur les secrets officiels du Myanmar.

Une grande partie de la communauté internationale, y compris les autres membres du Myanmar au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ont exprimé leur frustration face à la ligne dure que les généraux ont adoptée pour résister à la réforme. Les dirigeants militaires du Myanmar ont convenu d’un plan en cinq points de l’ASEAN en avril 2021 pour rétablir la paix et la stabilité dans le pays, y compris un arrêt immédiat de la violence et un dialogue entre toutes les parties. Mais l’armée a fait peu d’efforts pour mettre en œuvre le plan.

On ne savait pas si Heyzer rencontrerait Suu Kyi, qui est détenue en prison à Naypyitaw. Elle a été poursuivie dans une série d’affaires pénales largement considérées comme politiquement motivées par l’armée au pouvoir. Le gouvernement a refusé de lui permettre de rencontrer des étrangers, y compris un envoyé spécial de l’ASEAN.

Heyzer a demandé une rencontre avec Suu Kyi, selon le communiqué de son bureau.

“Je suis profondément préoccupée par la santé et le bien-être de Daw Aung San Suu Kyi dans sa situation actuelle, et je demande qu’elle puisse rentrer chez elle bientôt”, a-t-elle déclaré. “Je veux avoir l’opportunité de la rencontrer le plus tôt possible, à la fois parce que je me soucie d’elle personnellement et je pense qu’elle est une partie prenante essentielle pour mon dialogue avec toutes les parties concernées.”

Le gouvernement d’unité nationale, la principale organisation d’opposition qui se considère comme un gouvernement légitime du Myanmar, a publié une déclaration après l’arrivée de Heyzer mardi, affirmant que sa visite doit viser à mettre fin à la violence militaire et que ses entretiens doivent refléter la voix du peuple du Myanmar.

« La visite de l’envoyé spécial doit viser à mettre fin à la violence de la junte, à sa militarisation de l’aide, à sa persécution des prisonniers politiques et à son impunité. Des efforts intensifiés doivent également cibler les multiples crises induites par la junte qui déstabilisent la paix et la sécurité de la région. Rien de moins que cela serait un apaisement des criminels de guerre », a-t-il déclaré. “Mme. Les consultations de Heyzer doivent inclure les organisations de résistance ethnique et la société civile du Myanmar, et amplifier les voix du peuple du Myanmar.

Grant Peck, l’Associated Press