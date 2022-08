L’envoyé spécial de l’ASEAN au Myanmar met en garde contre de nouvelles exécutions

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Les efforts des voisins du Myanmar pour aider à rétablir la paix et la normalité dans ce pays d’Asie du Sud-Est déchiré par les conflits ont été entravés par les récentes exécutions par le pays de quatre militants politiques, a déclaré samedi le ministre cambodgien des Affaires étrangères.

Prak Sokhonn, s’exprimant en sa qualité d’envoyé spécial au Myanmar de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, composée de 10 membres, a averti que de nouvelles exécutions obligeraient le groupe régional à reconsidérer la manière dont il s’engage avec le Myanmar.

Le Cambodge est l’actuel président du groupement régional, et le Myanmar n’est pas le bienvenu pour envoyer des membres de son gouvernement militaire au pouvoir aux réunions de l’ASEAN en raison de son incapacité à coopérer avec un plan convenu l’année dernière pour travailler au rétablissement de la paix.

Les dirigeants militaires du Myanmar ont initialement accepté le plan, un consensus en cinq points, mais ont depuis fait peu d’efforts pour le mettre en œuvre. Le pays a glissé dans une situation que certains experts de l’ONU ont qualifiée de guerre civile.

Prak Sokhonn s’exprimait lors d’une conférence de presse après une réunion d’une semaine au Cambodge des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN. Le communiqué final de la réunion, publié vendredi, comprenait une section critiquant le Myanmar pour son manque de progrès dans la fin de la violence là-bas, mais avec un langage plus faible que ce que plusieurs pays avaient espéré.

Samedi, il a décrit les exécutions de dissidents birmans comme un « revers » à ses efforts de médiation et a déclaré que les neuf membres de l’ASEAN en dehors du Myanmar avaient « convenu de voir comment les choses évolueraient dans les semaines et les mois à venir ».

Il a déclaré que « si d’autres exécutions ont lieu, alors les choses devront être reconsidérées », ce qui suggère que l’ASEAN est prête à réduire son engagement avec le gouvernement militaire du Myanmar. L’ASEAN a été critiquée par certains de ses propres membres ainsi que par d’autres pays pour avoir fait trop peu de pression sur le Myanmar pour qu’il mette en œuvre le consensus en cinq points.

En février de l’année dernière, l’armée du Myanmar a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, puis a violemment réprimé les protestations généralisées contre ses actions. Après que les forces de sécurité ont déchaîné une force létale contre des manifestants pacifiques, certains opposants au régime militaire ont pris les armes.

Le ministère des Affaires étrangères du Myanmar a publié vendredi une déclaration disant qu’il s’opposait à une référence dans la déclaration conjointe de l’ASEAN à un “manque de progrès” dans la mise en œuvre du consensus en cinq points, car “cela néglige les efforts du Myanmar pour sa mise en œuvre”.

Il a également déclaré que les quatre hommes récemment exécutés n’ont pas été punis parce qu’ils étaient des militants politiques, mais parce qu’ils ont été “reconnus coupables d’avoir orchestré, incité, soutenu, armé et commis des activités terroristes qui ont causé d’énormes pertes en vies innocentes”.

Prak Sokhonn a déclaré que des progrès avaient été réalisés sur l’aide humanitaire au Myanmar, mais pas sur les autres points principaux du plan de l’ASEAN : arrêter la violence et ouvrir un dialogue politique entre toutes les parties en lice du pays.

“La seule volonté que je vois maintenant est de continuer à me battre”, a-t-il déclaré. “Pourquoi? À cause du manque de confiance et de l’exécution des militants, qu’elle soit légale ou illégale.

“Et sans cette confiance, le combat continuera et le processus politique ne démarrera jamais car personne ne viendra s’il craint pour sa vie”, a-t-il déclaré.

Alors que les exécutions des hommes étaient une question de droit pour le Myanmar, a-t-il dit, elles constituaient un revers pour l’instauration de la confiance entre les forces belligérantes du Myanmar.

Il a également expliqué que son mandat en tant qu’envoyé spécial de l’ASEAN était de dialoguer avec toutes les parties prenantes, y compris l’opposition organisée aux dirigeants militaires du Myanmar.

Les forces d’opposition au Myanmar fonctionnent comme une administration alternative clandestine, le gouvernement d’unité nationale, et sa branche armée affiliée, la Force de défense du peuple.

Le gouvernement militaire du Myanmar a qualifié les groupes de «terroristes» et a même déclaré que tout contact avec eux était illégal.

“Si les États membres de l’ASEAN et les partenaires extérieurs souhaitent sincèrement aider le Myanmar à rétablir la normalité, ils ne devraient pas encourager l’engagement avec les groupes terroristes tels que le NUG et le PDF et devraient éviter toute action susceptible d’encourager le terrorisme”, a déclaré vendredi le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Myanmar.

Prak Sokhonn a refusé de dire samedi s’il avait été en contact avec le groupe d’opposition, mais a déclaré qu’il était libre en tant qu’envoyé spécial de s’engager avec quiconque en dehors du Myanmar.

___

Peck rapporté de Bangkok, Thaïlande

Grant Peck et David Rising, Associated Press