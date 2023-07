L’envoyé spécial américain John Kerry en Chine pour relancer les pourparlers sur le climat au point mort

L’envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry, est arrivé dimanche à Pékin pour une visite de trois jours visant à renouveler la coopération bilatérale sur le changement climatique entre les deux plus grands pollueurs du monde. Son voyage fait suite à deux autres visites très médiatisées de responsables américains ces dernières semaines après des années de tension entre Pékin et Washington.

Le voyage de Kerry à Pékin est son troisième en tant qu’émissaire climatique du président Joe Biden et pourrait marquer sontbotte de négociations sur le climat entre la Chine et les États-Unis après un an d’impasse. Êtreijing coupé liens clés – y compris coopération sur les questions climatiques – avec Washington en août 2022 après puis président de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi s’est rendu à Taïwan, provoquant la colère de Pékin.

« La Chine et les États-Unis sont les deux plus grandes économies du monde et nous sommes également les deux plus grands émetteurs. Il est clair que nous avons la responsabilité particulière de trouver un terrain d’entente », Kerry dit au New York Times plus tôt ce mois-ci.

La coopération entre les plus grandes superpuissances mondiales est cruciale pour lutter contre le réchauffement climatique, alors que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et que les vagues de chaleur balayent la planète.

« D’abord et avant tout, il est très important que cette réunion ait lieu », a déclaré Joanna Lewis, experte des politiques climatiques chinoises à l’Université de Georgetown, à Reuters cette semaine.

« Je pense qu’il est important qu’une sorte d’agenda positif ressorte de cette réunion, même s’il s’agit simplement d’un accord pour continuer à se rencontrer », dit-elle en parlant lors d’un webinaire sur la coopération climatique entre les États-Unis et la Chine.

Négociateurs expérimentés

L’ancien secrétaire d’État américain aura pour objectif d’aborder plusieurs questions urgentes lors de sa visite : accélérer l’élimination du charbon usage, intensifier la lutte contre la déforestation et la réduction des émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui s’échappe dans l’atmosphère lors du pétrole et du gaz production. Un autre objectif de la visite est de préparer le terrain avant la COP28 à Dubaï (du 30 novembre au 12 décembre).

Kerry rencontrera à Pékin son homologue chinois, Xie Zhenhua. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations et ils ont travaillé ensemble sur certains des accords climatiques les plus importants de la dernière décennie, y compris l’accord de Paris sur le climat de 2015, lorsque les gouvernements ont convenu de limiter l’augmentation des températures mondiales à 1,5 ° C.

« John Kerry est également très populaire en Chine et a toujours été salué », a déclaré Jean-Joseph Boillot, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales et stratégiques et spécialiste des économies émergentes. « Cela montre que, comme aux États-Unis, il n’y a pas un seul bloc chinois soutenant la confrontation entre les deux pays. »

Dépendance chinoise au charbon

Alors que les problèmes climatiques semblent offre possible terrain d’entente malgré tensions commerciales et sécuritaires entre la Chine et les États-Unis, de profondes différences continuent d’exister – notamment sur le rythme auquel chaque pays devrait réduire sa fémissions de combustibles fossiles.

Malgré son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, la Chine a approuvé l’année dernière une augmentation des centrales électriques au charbon. Pékin vise à garantir l’approvisionnement en électricité en cas de l’échec des énergies renouvelables, dont la Chine est le premier producteur mondial. Le retour au charbon, qui représente 60 % de la production électrique chinoise, est ravitailler craint que Pékin ne revienne sur son climat antérieur promesses.

« Ces négociations ne porteront pas uniquement sur les engagements climatiques puisque l’administration Biden a déjà lancé programmes climatiques clés« , dit Boillot, une référence à la vaste loi sur la réduction de l’inflation (IRA) de 2022, qui comprend des centaines de milliards de dollars de subventions pour les technologies vertes fabriquées aux États-Unis.

Boillot a ajouté : « Pékin soulèvera probablement la question de la guerre technologique menée par les États-Unis, qui a considérablement limité les exportations de produits de haute technologie vers la Chine.

Washington tente d’empêcher Pékin de devenir un producteur dominant de composants électroniques vitaux indispensables aux technologies modernes.

Les États-Unis ont aussi notamment créé une liste noire des entreprises chinoises il a accusé de menacer sa sécurité nationale. Il a également interdit les produits d’une demi-douzaine d’entreprises de télécommunications chinoises sur son territoire en novembre 2022.

Pékin a riposté lorsqu’il a annoncé que les exportateurs auraient besoin approbation d’envoyer certains produits de gallium et de géranium à l’étranger à compter du 1er août. Chine produit 60% du germanium mondial et 80% de son gallium, deux métaux critiques ce sont la clé de technologies telles que les lampes à LED, la fibre optiques ou des panneaux photovoltaïques.

Décongeler les relations ?

Les États-Unis et la Chine ont repris des contacts de haut niveau malgré les tensions persistantes sur Taïwan, le commerce ou encore les accusations d’espionnage, mises en évidence en février dernier par l’apparition d’un « ballon espion » chinois au-dessus des États-Unis continentaux.

La visite de Kerry est la troisième en quelques semaines d’un responsable américain en Chine. Le secrétaire d’État Antony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping en juin, suivi d’une visite à Pékin de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen en juillet, lorsqu’elle a préconisé pour dialogue direct entre Pékin et Washington sur les préoccupations économiques.

« L’apaisement des tensions tout de suite avec Pékin est également liée à la guerre en Ukraine», a souligné Boillot. « Les États-Unis savent que la Chine » – l’un des rares de Moscou restant alliés – « est l’une des clés de la solution du conflit ».

Cet article a été traduit de l’original en français.