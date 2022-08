L’envoyé russe prédit un but américain en Ukraine

Les États-Unis ne sont pas intéressés par le rétablissement de la paix dans le pays, a déclaré l’ambassadeur de Moscou à Washington

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov, a accusé Washington de “jeter de l’huile sur le feu du conflit ukrainien» et a affirmé que l’administration Biden n’était pas intéressée par un règlement pacifique.

Mardi, l’ambassade de Russie à Washington a publié une transcription de la réponse de l’ambassadeur Antonov à un journaliste. Le commentaire est sorti peu de temps après l’annonce par la Maison Blanche d’un programme d’aide militaire supplémentaire pour Kiev à hauteur de 1 milliard de dollars.

Le diplomate a affirmé que le «attribution d’un milliard de dollars supplémentaires» pour l’aide militaire au gouvernement ukrainien prouve que le «Les États-Unis n’entendent pas entendre raison et ne vont pas contribuer à un règlement pacifique de la crise.”

L’ambassadeur a également claqué que “particulièrement cynique» l’explication de l’administration Biden selon laquelle la livraison supplémentaire d’armes renforcerait la position de l’Ukraine dans toute négociation future avec la Russie. Selon Antonov, «on ne sait pas comment on peut, en principe, parler de dialogue dans des conditions où le seul objectif des États-Unis est de prolonger le conflit autant que possible.”

Lire la suite Le Pentagone annonce le plus grand programme d’aide militaire à l’Ukraine

Le fonctionnaire a également rejeté comme un “illusion” l’idée que les forces ukrainiennes seraient en mesure de “échappement” Russie et assurer une victoire sur le champ de bataille avec l’aide d’armes occidentales supplémentaires. L’envoyé a poursuivi en affirmant qu’en misant sur ce scénario, le gouvernement de Kiev ne faisait qu’augmenter le nombre de morts dans le conflit, ajoutant que la fourniture de plus d’armes à Kiev “ne fera que prolonger l’agonie du régime ukrainien.”

Il a également averti que les États-Unis eux-mêmes devenaient «de plus en plus entraînés dans le conflit, s’approchant d’une ligne dangereuse dans la confrontation avec la Fédération de Russie.”

Selon l’ambassadeur de Russie, de plus en plus d’Américains, «experts, chroniqueurs de grandes publications et citoyens ordinaires“, commencent à se poser des questions concernant le”pompage effréné de l’Ukraine avec des armes.”

Antonov a déclaré que cette préoccupation découle en grande partie de la «preuves de stratagèmes frauduleux lors du transport de produits de défense» – une référence apparente aux rapports des médias américains et occidentaux alléguant que seule une fraction de l’aide militaire occidentale parvient réellement à ses utilisateurs prévus sur la ligne de front.

Le diplomate a poursuivi en accusant «Les militants de Zelensky” d’utiliser les armes occidentales qu’ils reçoivent pour “mènent quotidiennement des frappes meurtrières dans les zones résidentielles des villes du Donbass.” Antonov a allégué que les forces ukrainiennes “exposaient maintenant [the] ensemble [of] l’Europe à un danger extrême en attaquant” la centrale nucléaire de Zaporozhye, actuellement sous contrôle russe. Le responsable russe a exprimé l’espoir que les Américains réaliseraient bientôt “qui exactement leur pays soutient.”

Antonov a également fait valoir que les pays en développement regardent avec une grande surprise alors que Washington jette des milliards de dollars »dans le vide» avec son aide militaire à l’Ukraine. L’ambassadeur a suggéré que ces ressources seraient mieux dépensées pour le “les exigences économiques et sociales de l’Amérique latine, de l’Afrique et de l’Asie,» qui ont été particulièrement malmenés par la pandémie de Covid-19.

Les remarques d’Antonov sont intervenues peu de temps après que le Pentagone a dévoilé lundi son plus important programme d’aide militaire à Kiev depuis l’éclatement du conflit russo-ukrainien fin février.