L’envoyé pour le climat John Kerry rencontre des responsables chinois alors que les États-Unis s’efforcent de stabiliser des relations difficiles

BEIJING (AP) – L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a déclaré mardi au chef de la diplomatie chinoise que l’administration du président Joe Biden était « très déterminée » à stabiliser les relations entre les deux plus grandes économies du monde.

Lors de sa deuxième journée de pourparlers à Pékin, Kerry a rencontré le chef des relations extérieures du Parti communiste au pouvoir, Wang Yi, lui disant que Biden espérait que les deux pays pourraient «réaliser ensemble des efforts qui peuvent faire une différence significative dans le monde».

Les liens entre les pays ont atteint un creux historique au milieu des différends sur les tarifs, l’accès à la technologie, les droits de l’homme et les menaces de la Chine contre l’autonomie de Taiwan.

Dans son allocution d’ouverture, Wang a déclaré que les parties avaient souffert d’un manque de communication, mais que la Chine est convaincue que grâce à un dialogue renouvelé « nous pouvons trouver une solution appropriée à tous les problèmes ».

« Parfois, de petits problèmes peuvent devenir de gros problèmes », a déclaré Wang, ajoutant que le dialogue doit être mené sur une « base d’égalité ».

C’était une référence apparente à la critique américaine de la politique étrangère agressive de la Chine, des violations des droits des minorités musulmanes et bouddhistes et des sanctions de voyage contre des responsables allant du chef de Hong Kong nommé par Pékin au ministre de la Défense du pays.

Kerry a déclaré qu’il appréciait l’opportunité de « changer notre relation pour le mieux » et que Biden est « très attaché à la stabilité au sein de cette relation et également à réaliser ensemble des efforts qui peuvent faire une différence significative dans le monde ».

Biden « apprécie sa relation avec le président Xi (Jinping), et je pense que le président Xi apprécie sa relation avec le président Biden, et je sais qu’il a hâte de pouvoir aller de l’avant et changer la dynamique », a déclaré Kerry.

Kerry a ensuite rendu une visite de courtoisie au nouveau premier ministre Li Qiang, le deuxième responsable du parti, qui lui a dit que la Chine et les États-Unis devraient coopérer plus étroitement sur le « défi extrêmement important » posé par le réchauffement climatique. Aucune réunion n’a été fixée avec Xi et le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a été absent de la vue du public pendant trois semaines.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat sur la rencontre lundi de Kerry avec son homologue Xie Zhenhua lors des premières discussions approfondies sur le climat entre les représentants des deux pires pollueurs climatiques du monde après une interruption de près d’un an.

La Chine est le leader mondial de la production et de la consommation de charbon et a procédé à la construction de nouvelles centrales qui ajoutent chaque année des tonnes de dioxyde de carbone à l’atmosphère, tout en développant l’utilisation des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne.

La Chine s’est engagée à stabiliser ses émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030 et à devenir neutre en carbone d’ici 2060. Les États-Unis et l’Union européenne ont exhorté la Chine à adopter des objectifs de réduction plus ambitieux.

Comme aux États-Unis et en Europe, la Chine a connu des périodes record de températures élevées qui ont menacé les cultures et incité les villes à ouvrir des abris anti-bombes datant de la guerre froide pour aider les habitants à échapper à la chaleur. Parallèlement à la combustion de combustibles fossiles, la production de gaz méthane est considérée comme un contributeur majeur au changement climatique sur lequel Kerry se concentre.

Les législateurs américains ont reproché à la Chine de refuser de réduire davantage les émissions de combustibles fossiles nuisibles au climat, ainsi que l’insistance du pays sur le fait qu’il s’agit toujours d’une économie en développement qui produit beaucoup moins de pollution par habitant et devrait être exemptée des normes climatiques adoptées par les pays occidentaux développés. économies.

Kerry est le troisième haut responsable de l’administration Biden ces dernières semaines à se rendre en Chine pour des réunions avec leurs homologues après le secrétaire d’État Antony Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

La Chine a rompu certains contacts de niveau intermédiaire et élevé avec l’administration Biden en août dernier, y compris sur les questions climatiques, pour montrer sa colère face au voyage de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, à Taïwan. La Chine revendique l’île comme son propre territoire à placer sous son contrôle par la force si nécessaire, menaçant d’entraîner les États-Unis dans un conflit majeur dans une région cruciale pour l’économie mondiale.

D’autres problèmes ont secoué les relations depuis lors, notamment le transit à travers les États-Unis de ce que les responsables américains disent être un ballon espion chinois.

