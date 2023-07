L’envoyé pour le climat John Kerry est en Chine pour des entretiens qui, espèrent les États-Unis, feront passer les relations à un niveau historiquement bas

BEIJING (AP) – L’envoyé américain pour le climat John Kerry s’est entretenu lundi avec son homologue chinois à Pékin, alors que les États-Unis cherchent à rétablir les contacts qui ont été interrompus par des différends sur le commerce, Taiwan, les droits de l’homme et les revendications territoriales de la Chine.

L’agence de presse officielle chinoise Xinhua a déclaré que Kerry rencontrait Xie Zhenhua pour les premières discussions approfondies sur le climat entre les représentants des deux pires pollueurs climatiques du monde après une interruption de près d’un an.

La Chine est le plus grand producteur et consommateur de charbon au monde et a procédé à la construction de nouvelles centrales, tout en allant de l’avant avec les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne.

Pourtant, les républicains du Congrès qui ont interrogé Kerry avant son voyage se sont parfois effondrés en contestant l’existence du fait scientifiquement établi du changement climatique.

Mais les républicains et les démocrates acceptant dans l’ensemble la science sous-jacente au réchauffement climatique, une grande partie des critiques des membres du comité du GOP se sont concentrées sur l’opportunité pour les États-Unis de s’engager dans des négociations climatiques avec la Chine.

La Chine s’est engagée à stabiliser ses émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030 et à devenir neutre en carbone d’ici 2060. Les États-Unis et l’Union européenne ont exhorté la Chine à adopter des objectifs de réduction plus ambitieux.

Kerry devrait faire pression pour une réduction de la dépendance de la Chine au charbon et fixer des objectifs sur le méthane qui, avec le dioxyde de carbone, est l’un des principaux contributeurs au réchauffement climatique de la Terre. Comme aux États-Unis et en Europe, la Chine a connu des périodes record de températures élevées qui ont menacé les cultures et incité les villes à ouvrir des abris anti-bombes datant de la guerre froide pour aider les habitants à échapper à la chaleur.

Les législateurs américains ont reproché à la Chine de refuser de réduire davantage les émissions de combustibles fossiles nuisibles au climat et l’insistance du pays sur le fait qu’il s’agissait toujours d’une économie en développement et qu’elle ne devrait pas être tenue aux mêmes normes climatiques que les économies occidentales développées.

Kerry a répondu que la nette disparité entre les revendications de la Chine et la taille de son économie en tant que deuxième plus grande au monde ne pouvait pas être autorisée à bloquer les progrès mondiaux en matière de réduction des émissions. Il a également exclu la probabilité de persuader la Chine de se tenir aux mêmes exigences de réduction des émissions que les autres grandes économies, du moins lors de cette visite.

Kerry est le troisième haut responsable de l’administration Biden ces dernières semaines à se rendre en Chine pour des réunions avec leurs homologues là-bas, après le secrétaire d’État Antony Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

La Chine a rompu certains contacts de niveau intermédiaire et élevé avec l’administration Biden, y compris sur les questions climatiques, pour montrer sa colère face au voyage en août de la présidente de la Chambre de l’époque, Nancy Pelosi, à Taïwan autonome. La Chine revendique Taiwan comme son territoire et a organisé des exercices militaires menaçants autour de l’île pour annoncer ses menaces de blocus et d’invasion qui pourraient entraîner les États-Unis dans un conflit majeur dans une région cruciale pour l’économie mondiale.

D’autres problèmes ont secoué les relations depuis lors, notamment le transit à travers les États-Unis de ce que les Américains disent être un ballon espion chinois.

Un accident vasculaire cérébral subi par Xie, le plus haut diplomate chinois sur le climat, a également contribué au blocage des discussions américano-chinoises sur le climat.

L’objectif de l’administration Biden avec Pékin est maintenant d’atteindre « la stabilité, si nous le pouvons, sans rien concéder », a déclaré Kerry aux législateurs avant sa visite.

« Ce que nous essayons de faire, c’est de trouver des moyens de coopérer pour faire face à la crise » du climat, a déclaré Kerry. La Chine, a-t-il dit, « est essentielle pour que nous puissions résoudre ce problème ».

Dans un commentaire publié dimanche, Xinhua a déclaré que les récentes interactions officielles entre les États-Unis et la Chine sont « un bon signe pour éviter de nouvelles erreurs de calcul et remettre les relations bilatérales sur les rails ».

Cependant, il a ajouté que Pékin recherchait plus de concessions sur le plan politique – ce que les États-Unis ont déclaré qu’ils ne fourniraient pas.

« Il est particulièrement vrai que la Maison Blanche garde à l’esprit que chercher à compartimenter la coopération avec – ou la concurrence et la répression contre – la Chine dans les relations bilatérales est tout simplement irréaliste dans la pratique et inacceptable pour Pékin », a déclaré Xinhua.

« Pour que la coopération sino-américaine soit saine et durable, les relations bilatérales doivent être traitées dans leur ensemble », a-t-il déclaré.

