L’envoyé polonais condamne l’invitation d’un vétéran nazi au Parlement canadien

Quelques jours après que des députés ont ovationné un homme qui s’est battu pour une division nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, le président de la Chambre, Anthony Rota, a présenté des excuses publiques – mais cela ne va pas assez loin pour répondre aux atrocités commises par cette division contre les Polonais. citoyens pendant la guerre, dit l’ambassadeur de Pologne au Canada.

Witold Dzielski a déclaré lundi à CTV National News qu’il était « profondément blessant » de voir un ancien combattant qui s’est battu pour les nazis applaudi à la Chambre des communes du Canada, et que les déclarations de Rota et du premier ministre Justin Trudeau ne vont pas assez loin.

Il est « faux » que la Pologne ait été exclue de ces excuses, étant donné que la division nazie en question a commis des massacres de citoyens polonais, a-t-il déclaré.

« Il est important que les alliés travaillant ensemble disposent d’informations exactes. Dans certains commentaires des dirigeants canadiens, y compris le récent commentaire du premier ministre Trudeau, les Polonais ont été omis de l’équation », a déclaré Dzielski.

Vendredi, lors du discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement, Rota a attiré l’attention sur Yaroslav Hunka, 98 ans, et a dirigé la salle pour l’applaudir, l’identifiant comme un « ancien combattant ukrainien canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s’est battu pour Indépendance de l’Ukraine contre les Russes.

Hunka avait combattu pour la première division ukrainienne, également connue sous le nom de division Waffen-SS Galicia ou 14e division Waffen Grenadier des SS, qui était une division composée de volontaires sous le commandement des nazis.

« Il s’agit d’une personne qui a participé à une organisation qui ciblait les Polonais et qui commettait des massacres de Polonais, non seulement du personnel militaire mais aussi des civils », a déclaré Dzielski. « Pour moi, ces personnes ne devraient pas être présentes dans la vie publique et devraient probablement être poursuivies. »

Rota a publié lundi une déclaration dans laquelle il présentait ses excuses à la communauté juive et expliquait que ni la délégation ukrainienne ni le reste de la Chambre des communes ne savaient qu’il prévoyait de reconnaître Hunka dimanche.

Trudeau a qualifié cette situation de « profondément embarrassante » et a déclaré qu’il réfléchissait à l’impact sur les parlementaires juifs. Le NPD et le Bloc demandent le départ de Rota.

« Les excuses et l’explication de ce qui s’est passé sont très importantes et c’est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Mais encore une fois, les personnes ciblées par le SS Galicia étaient des Polonais – ce mot n’apparaissait nulle part », a déclaré Dzielski. «C’est très important et approprié… que la communauté juive soit présentée (dans les excuses), mais encore une fois, il s’agissait également de citoyens polonais.

« Rappelez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, six millions de Polonais ont été assassinés. Six millions de Polonais sont morts. La moitié de ce groupe, soit trois millions, étaient des Juifs polonais. »

Dzielski a déclaré qu’il avait rencontré Rota pour discuter de l’incident et qu’il avait reçu des excuses personnelles de sa part.

« Nous avons beaucoup travaillé avec lui, donc moi, (à un) niveau personnel, je suis désolé pour toute la situation », a-t-il déclaré. Il pense qu’il s’agit d’une erreur de la part de Rota, mais cela ne veut pas dire que cela peut être excusé.

« Si vous venez d’une société où, il n’y a pas si longtemps, six millions de personnes ont été tuées, alors c’est un élément de votre identité. Et encore une fois, toute forme de distorsion dans ce domaine est profondément blessante. C’est pourquoi je demande instamment à notre très important allié, le Canada, d’avoir des faits exacts.»

Hunka n’aurait jamais dû être invité à la Chambre des communes, a-t-il déclaré.

« Cette personne n’aurait dû apparaître dans aucun lieu public, à vrai dire, en raison de son histoire dans le SS Galicia », a déclaré Dzielski, ajoutant qu’il devrait « faire l’objet de poursuites pour ce que faisait son unité ».

La Division Galice a été créée à l’origine sous le commandement nazi à partir de volontaires ukrainiens de la région de Galicie, dans l’ouest de l’Ukraine.

Ivan Katchanovski, professeur de sciences politiques à l’Université d’Ottawa qui étudie les conflits en Ukraine, a déclaré dimanche à CTVNews.ca que la division avait combattu l’Union soviétique dans la région de Galacie, mais avait également participé à la répression des soulèvements contre les nazis en Yougoslavie et en Slovaquie.

« Les membres de cette division ont été impliqués dans des massacres de Juifs, de Polonais et d’Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale », a-t-il déclaré.

« Cette division, ou des membres de cette division, ont été impliqués dans le massacre de près de 1 000 civils polonais dans le village de Huta Pieniacka, dans la région de Galicie, en Ukraine. »

Dzielski a déclaré qu’il est important de reconnaître l’impact que cette situation a eu sur la communauté polonaise, car nous devons « clarifier les faits » lorsque nous condamnons le fait qu’un homme qui s’est battu pour les nazis a été honoré au Parlement.

« Pour les communautés polonaises de Pologne et du Canada, qui comptent un million de personnes, cela revient à omettre les Polonais, à omettre la Pologne, et cette histoire tragique est profondément blessante », a-t-il déclaré.

Il s’inquiète de la manière dont la Russie utilise déjà cet incident comme carburant pour soutenir ses efforts de guerre en Ukraine, car elle a déjà utilisé la fausse affirmation selon laquelle l’Ukraine est un État nazi pour justifier son invasion.

« Si vous allez sur Twitter ou tout autre réseau social, vous verrez des trolls russes l’utiliser et des politiciens et bien d’autres l’utiliseront à leur profit », a déclaré Dzielski. « Et c’est quelque chose que nous ne pourrons pas arrêter, mais nous pouvons, une fois de plus, rectifier les faits, rester unis et poursuivre ce qui est le plus important, à savoir le soutien aux Ukrainiens qui luttent pour la liberté et la démocratie. »

Il a déclaré qu’il « ne peut pas imaginer » que Zelensky ait compris qui il applaudissait vendredi.

« Pour moi, ce n’est pas possible », a-t-il déclaré.

L’incident survenu vendredi à la Chambre des communes est une complication supplémentaire dans les relations de la Pologne avec l’Ukraine. La Pologne, qui a été un soutien majeur de l’Ukraine lors du conflit avec la Russie, est actuellement en conflit commercial avec l’Ukraine concernant l’inondation des marchés de céréales ukrainiennes.



Avec des fichiers de Judy Trinh, correspondante de CTV National News Ottawa, et de Tom Yun, scénariste-producteur numérique de CTVNews.ca.