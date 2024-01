L’envoyé palestinien à l’ONU remercie la Chine, “un véritable ami”, pour son soutien

L’envoyé palestinien auprès des Nations Unies a qualifié jeudi la Chine de “véritable ami prêt à faire tout ce qu’il peut pour aider le peuple palestinien”, quelques jours après que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a promis que Pékin fournirait davantage d’aide et ferait pression en faveur d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. .

Riyad Mansour, participant au 19e sommet du Mouvement des non-alignés (NAM) à Kampala, en Ouganda, a déclaré que la Chine avait été « généreuse » avec son aide, y compris son soutien diplomatique, alors que la guerre entre Israël et Gaza a duré 100 jours et a tué plus de 24 000 personnes à Gaza, selon les autorités palestiniennes.

“Nous connaissons très bien la position de la Chine. C’est une position de principe. Nous travaillons en étroite collaboration avec elle au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils soutiennent tous les efforts et chaque résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la fourniture d’une aide humanitaire”, a déclaré Mansour. dans une interview en marge de la session du MNA, au cours de laquelle plus de 60 ministres des Affaires étrangères ont également appelé à un cessez-le-feu immédiat.

Dimanche au Caire, Wang a déclaré que la Chine fournirait une troisième série d’aide humanitaire d’urgence à Gaza. Il a également condamné les attaques israéliennes et appelé à un cessez-le-feu immédiat et à la formation d’un État palestinien indépendant.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au Caire, en Égypte. Photo : Reuters alt=Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au Caire, en Égypte. Photo : Reuters>

Le lendemain, en Tunisie, Wang a lancé un appel similaire, convenant avec les dirigeants tunisiens de continuer à « soutenir conjointement la juste cause du peuple palestinien pour restaurer ses droits nationaux légitimes ».

Wang a déclaré qu’un règlement politique devrait être atteint conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à l’Initiative de paix arabe. Il a appelé à la création d’un État palestinien pleinement souverain, basé sur les frontières d’avant 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.

Wang a également déclaré que la Chine cherchait à convoquer une « conférence internationale de paix » qui formulerait une feuille de route pour établir une « solution à deux États ».

Les États-Unis et un certain nombre d’alliés occidentaux, dont la Grande-Bretagne, se sont tenus aux côtés d’Israël et ont continué à fournir leur aide après que les militants du Hamas ont lancé une attaque surprise le 7 octobre, tuant environ 1 200 Israéliens et prenant environ 240 otages. Le Hamas en a libéré une centaine, mais Israël affirme qu’il en reste environ 130 à Gaza.

Bien que l’Assemblée générale des Nations Unies ait désigné la Palestine comme État observateur non membre en 2012, il n’existe pas encore de pays tel que la Palestine. La Palestine n’a pas de droit de vote à l’Assemblée générale mais peut rejoindre les agences de l’ONU.

“Il est grand temps pour nous de devenir un Etat membre”, a déclaré Mansour jeudi.

“Lorsque nous marcherons, après avoir mis fin à la guerre, pour légiférer au Conseil de sécurité, la Chine et bien d’autres soutiendront notre demande d’admission de l’Etat de Palestine comme membre”, a-t-il ajouté.

“Nous irons également devant l’Assemblée générale pour adopter une résolution appelant à la convocation d’une conférence internationale sur la base du droit international et des résolutions pertinentes de l’ONU afin de faire de l’idée de la solution à deux Etats une réalité”, a-t-il déclaré.

A Kampala, les ministres des Affaires étrangères sont parvenus à un consensus pour soutenir la cause du peuple palestinien et son droit à l’autodétermination conformément à une solution à deux États.

La bande de Gaza lors d’un bombardement israélien jeudi. Photo : AFP alt=La bande de Gaza lors d’un bombardement israélien jeudi. Photo : AFP>

Henry Okello Oryem, ministre d’État ougandais aux Affaires étrangères, a déclaré que la Palestine était le « débat le plus brûlant » de la réunion – en particulier la fin de la guerre.

Les ministres ont exprimé leurs vives préoccupations face à la détérioration de la situation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi qu’à la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Les ministres, réunis avant le sommet des chefs d’État et de gouvernement de vendredi et samedi, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une aide humanitaire.

Les ministres se sont engagés à « soutenir les efforts de la Palestine pour réaliser ses droits inaliénables, y compris à l’autodétermination et à la liberté » dans une Palestine indépendante et souveraine, avec Jérusalem-Est pour capitale, sur la base des frontières d’avant 1967. Ils ont également exprimé leur soutien à l’admission de la Palestine en tant qu’État membre de l’ONU.

A Kampala, Naledi Pandor, ministre des Affaires étrangères de l’Afrique du Sud, a déclaré que « la solution à deux États reste l’option la plus viable, selon nous, pour la paix et la sécurité en Israël et en Palestine ».

L’Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël devant la Cour internationale de Justice, l’accusant d’« actes génocidaires » lors de ses attaques contre Gaza.

De plus, un cessez-le-feu « fait partie de nos propositions à la Cour internationale de Justice car nous devons mettre un terme à cette » guerre à Gaza, a déclaré Pandor en marge de la réunion.

Bruno Rodriguez Parrilla, ministre cubain des Affaires étrangères, a déclaré que « ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés est un scandale pour l’humanité et doit prendre fin immédiatement ».

Parrilla a déclaré que Cuba avait suggéré que le Mouvement des pays non alignés soutienne le déploiement d’une mission de protection internationale, autorisée par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans la bande de Gaza. Son mandat serait de garantir la sécurité et la protection de la population civile et d’accélérer la livraison de l’aide humanitaire et de la nourriture.

Un camion de fournitures d’aide humanitaire pour Gaza fourni par la Chine en attente de départ au Caire, en Égypte, le 27 novembre 2023. Photo : Xinhua alt=Un camion de fournitures d’aide humanitaire pour Gaza fourni par la Chine en attente de départ au Caire, en Égypte, le 27 novembre 2023. , 2023. Photo : Xinhua>

Également lors de la réunion, l’Azerbaïdjan a transféré la présidence du MNA à l’Ouganda tandis que le Soudan du Sud a été admis comme nouveau membre du MNA, portant le nombre total de membres à 121 avec 18 États observateurs. La Chine a le statut d’observateur et a soutenu l’Ouganda dans l’organisation du sommet, en faisant don de 70 SUV pour faciliter le transport des délégués.

Créé en 1961 pour défendre les intérêts des pays en développement pendant la guerre froide, le NAM se positionne désormais pour se concentrer davantage sur les opportunités de commerce et d’investissement entre les États membres.

