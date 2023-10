L’envoyé israélien s’engage à éliminer les « sauvages » du Hamas

Israël est sur le point d’« anéantir » le Hamas, selon l’ambassadeur du pays auprès des Nations Unies

Israël va « effacer » Le Hamas, a déclaré l’envoyé du pays auprès de l’ONU, Gilad Erdan, excluant toute perspective de négociation avec le groupe militant palestinien.

S’exprimant avant une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU dimanche, le diplomate a dénoncé le Hamas comme « une organisation terroriste islamiste génocidaire » en le comparant à l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et à al-Qaïda.

« L’ère du raisonnement avec ces sauvages est révolue » » annonça Erdan. « Il est maintenant temps d’anéantir l’infrastructure terroriste du Hamas, de l’anéantir complètement, afin que de telles horreurs ne soient plus jamais commises. »

L’envoyé a accusé le Hamas d’avoir commis « crimes de guerre flagrants et documentés » lors de son raid sur le sud d’Israël. Erdan a comparé l’escalade actuelle à l’Holocauste, déclarant que « Des centaines de Juifs ont été massacrés de sang-froid » pendant l’attaque.

La nouvelle escalade entre le Hamas et Israël a commencé tôt samedi, lorsque le groupe a lancé une attaque surprise sur plusieurs sites le long de la frontière avec Gaza. Les militants ont envahi plusieurs installations militaires et se sont infiltrés profondément dans le territoire israélien, attaquant plusieurs colonies. Au cours du raid, plusieurs soldats et civils israéliens ont été tués ou kidnappés, le nombre de morts étant déjà estimé à plus de 600.

Israël a riposté par des frappes aériennes massives sur Gaza et prépare apparemment une opération terrestre contre l’enclave palestinienne, avec un redéploiement massif de troupes dans le sud du pays et un appel de réservistes militaires annoncé. Le pays est officiellement entré dimanche en état de guerre, en invoquant l’article 40 de sa Loi fondamentale.