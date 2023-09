L’envoyé israélien expulsé du rassemblement de l’ONU

Gilad Erdan a interrompu un discours du président iranien Ebrahim Raisi et a été escorté hors de l’Assemblée générale.

Le représentant permanent d’Israël auprès de l’ONU, Gilad Erdan, a été escorté mardi hors de l’Assemblée générale de l’organisation et aurait été arrêté pour avoir interrompu un discours du président iranien Ebrahim Raisi. Erdan avait brandi l’image d’une jeune femme décédée l’année dernière alors qu’elle était en garde à vue en Iran.

Raïssi s’est adressé à l’assemblée mardi, prononçant un discours accusant les États-Unis d’alimenter le conflit en Ukraine et déclarant que la politique de Washington « Le projet d’américanisation du monde a échoué. »

La délégation israélienne est sortie pendant le discours, mais Erdan s’est d’abord approché du pupitre en tenant une image de Mahsa Amini, une Iranienne dont la mort en garde à vue a déclenché de violentes manifestations à travers la République islamique.

Erdan a été expulsé de la salle et des images vidéo le montraient en train d’être escorté à travers le bâtiment de l’ONU par des gardes de sécurité. Plusieurs médias ont affirmé qu’Erdan avait été « détenu, » bien qu’un porte-parole de l’ONU ait contesté cette description du traitement réservé au diplomate.

Nouvelle tache morale pour l’ONU ‼️ Lorsque le président iranien Raïssi, le « Boucher de Téhéran », a commencé son discours, j’ai brandi une photo de Mahsa Amini, l’innocente Iranienne qui a été brutalement assassinée par le régime il y a un an parce qu’elle ne portait pas « correctement » le hijab. Pendant ce temps, en dehors de l’ONU… pic.twitter.com/ZVq80Zpt9N — Ambassadeur Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) 19 septembre 2023

« La sécurité de l’ONU lui a parlé » a déclaré le porte-parole à The Independent, ajoutant que « À aucun moment l’ambassadeur n’a été détenu de quelque manière que ce soit. En ce qui nous concerne, l’incident est clos.

Erdan a depuis partagé plusieurs articles de presse sur son compte X (anciennement Twitter) décrivant comment il allait « brièvement détenu. »

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Gilad Erdan, a été expulsé de l’Assemblée générale de l’ONU et détenu hier par le personnel de sécurité pour avoir interrompu le discours du président iranien Ebrahim Raisi. pic.twitter.com/minBEngDjN – Réseau d’information Quds (@QudsNen) 20 septembre 2023

« Je n’arrêterai jamais de me battre pour la vérité et je dénoncerai toujours la distorsion morale de l’ONU. » » a écrit le diplomate. « Ceux qui déroulent le tapis rouge aux meurtriers et aux antisémites doivent répondre de leurs actes ! »

Les circonstances de la mort d’Amini sont fortement contestées. Alors que des groupes militants et des ONG soutenues par l’Occident affirmaient qu’Amini avait été battue à mort par la police après son arrestation pour port inapproprié du hijab, le gouvernement iranien a insisté sur le fait qu’elle était décédée d’un problème de santé préexistant. En septembre dernier, les autorités iraniennes ont publié un vidéo montrant Amini s’effondrant dans le hall d’un commissariat de police alors qu’elle se tenait seule.