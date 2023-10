L’envoyé israélien à l’ONU dénonce les « crimes de guerre » lors de la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU

L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies a accusé dimanche le groupe islamiste palestinien Hamas de crimes de guerre, jurant qu’il était temps de « détruire l’infrastructure terroriste du Hamas », alors que le Conseil de sécurité de l’ONU se réunissait pour discuter du conflit.

Lors d’une attaque spectaculaire lancée samedi depuis l’enclave palestinienne de Gaza, des militants du Hamas ont fait irruption dans des villes israéliennes, tuant plus de 600 personnes et s’enfuyant avec des dizaines d’otages, lors de la journée la plus meurtrière pour Israël depuis la guerre de 1973.

« Ce sont des crimes de guerre, des crimes de guerre flagrants et documentés », a déclaré l’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, avant la réunion à huis clos des 15 membres du Conseil de sécurité à New York dimanche.

« L’ère du raisonnement avec ces sauvages est révolue », a-t-il déclaré aux journalistes. « Il est maintenant temps d’anéantir l’infrastructure terroriste du Hamas, de l’effacer complètement, afin que de telles horreurs ne soient plus jamais commises. »

Israël a pilonné Gaza dimanche, tuant des centaines de personnes en représailles. Erdan a appelé la communauté internationale à soutenir pleinement Israël et à condamner les actions du Hamas.