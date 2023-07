L’envoyé iranien de Biden sous enquête – CNN

Rob Malley a vu son habilitation de sécurité révoquée plus tôt cette année pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés

L’envoyé spécial du président américain Joe Biden en Iran, Rob Malley, a été mis en congé sans solde pendant qu’il fait l’objet d’une enquête pour mauvaise gestion présumée de documents classifiés, a rapporté jeudi CNN. On sait peu de choses sur l’enquête, mais la mise à l’écart de Malley pourrait mettre en péril les efforts visant à relancer l’accord sur le nucléaire iranien.

Son absence a été notée pour la première fois en mai, lorsqu’il a manqué un briefing du Sénat sur l’Iran. À l’époque, le département d’État avait expliqué que l’envoyé était en congé personnel en raison d’une maladie dans sa famille.

Cependant, un responsable américain anonyme a déclaré à CNN que Malley avait vu son habilitation de sécurité suspendue plus tôt cette année et faisait l’objet d’une enquête pour avoir éventuellement mal géré des informations classifiées. Une autre source anonyme a déclaré que Malley avait été mis en congé sans solde jeudi après-midi.

Il a confirmé les informations plus tard dans la journée, déclarant à plusieurs médias américains qu’il était en congé, mais qu’il n’avait pas été « fourni d’autres informations. »

Malley a été l’un des principaux architectes du Plan d’action global conjoint de 2015, ou accord sur le nucléaire iranien, qui a vu Téhéran accepter de limiter son enrichissement d’uranium en échange d’un allégement limité des sanctions. Bien que l’accord ait été abandonné par le président Donald Trump en 2018, Malley a été nommé envoyé spécial en Iran par Biden en 2021 et a depuis mené des négociations en coulisse visant à rétablir l’accord ou à trouver un autre arrangement.

Les responsables israéliens, qui s’opposent avec véhémence à un retour à l’accord de 2015, ont longtemps accusé Malley d’être un contact doux avec Téhéran. Entre autres plaintes, ils ont souligné sa volonté de rencontrer des personnalités comme Amir Saeid Iravani, l’ambassadeur d’Iran à l’ONU qui a déclaré à plusieurs reprises que la République islamique avait le droit de répondre par la force aux attaques de drones israéliens.

Aux États-Unis, les législateurs républicains se sont également opposés à un retour à l’accord, préférant des sanctions plus sévères et des menaces militaires à la diplomatie avec Téhéran. Vendredi, le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre républicaine, Michael McCaul, a écrit au secrétaire d’État Antony Blinken, demandant de plus amples informations sur la suspension de Malley afin que son panel puisse mener « surveillance des négociations et de la politique de l’Iran. » Dans sa lettre, McCaul a évoqué la sensibilisation de Malley à Téhéran comme « troublant ».