ROME (AP) – L’envoyé de paix du pape François pour l’Ukraine, un vétéran des efforts de médiation des conflits de l’Église catholique, a qualifié la guerre de « pandémie » mardi et a déclaré que tous les chrétiens sont appelés à être des artisans de paix.

Dans ses premiers commentaires publics depuis sa nomination en tant qu’envoyé spécial pour l’Ukraine, le cardinal Matteo Zuppi a appelé à la création d’une culture de la paix pour répondre à « l’anxiété profonde, parfois inexprimée, souvent non entendue, des peuples qui ont besoin de paix ».

Le Vatican a confirmé samedi que François avait chargé Zuppi d’une mission « pour aider à apaiser les tensions dans le conflit en Ukraine, dans l’espoir sans fin du Saint-Père, que cela puisse ouvrir des voies de paix ». Aucun autre détail n’a été publié, le Vatican affirmant qu’ils étaient toujours à l’étude.

Zuppi, 67 ans, est l’archevêque de Bologne, président de la conférence des évêques italiens et un vétéran des initiatives de médiation pour la paix de l’Église catholique grâce à son affiliation de longue date avec la communauté de Sant’Egidio. Par l’intermédiaire de l’association caritative basée à Rome, Zuppi a contribué à la médiation des accords de paix des années 1990 mettant fin aux guerres civiles au Guatemala et au Mozambique et a dirigé la commission négociant un cessez-le-feu au Burundi en 2000, selon Sant’Egidio.

Pasteur dans le style de François et considéré comme « papabile » – ayant les qualités d’un futur pape – Zuppi a été nommé l’année dernière à la tête de la conférence des évêques italiens, et dans ce rôle a ouvert la réunion de printemps de la conférence mardi avec un discours de grande envergure sur le Église italienne qui habitait également l’Ukraine.

Citant François, Zuppi a rappelé les fréquentes et émotionnelles expressions de solidarité du pontife avec le peuple ukrainien « martyrisé », et a semblé répondre aux fréquentes critiques de la tradition diplomatique de neutralité du Vatican et de la réticence de François à interpeller publiquement le Kremlin.

Zuppi a suggéré que François n’était en aucun cas neutre dans sa demande de paix.

« Nous sommes reconnaissants aujourd’hui pour sa prophétie, si rare aujourd’hui alors que parler de paix semble éviter de prendre parti ou de ne pas reconnaître sa responsabilité », a-t-il déclaré.

Affirmant que tous les chrétiens sont appelés à faire leur part pour apporter la paix, il a déclaré : « La guerre est une pandémie. Cela nous concerne tous. »

« L’église et les chrétiens croient en la paix, nous sommes tous appelés à être des artisans de paix, encore plus dans la terrible tempête des conflits », a-t-il déclaré.

François a annoncé l’existence d’une mission de paix alors qu’il rentrait chez lui le mois dernier depuis la Hongrie, où il a rencontré un envoyé de l’Église orthodoxe russe, qui a fortement soutenu la guerre. Dans les semaines qui ont suivi, François a rencontré au Vatican le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a clairement indiqué qu’il n’accepterait pas de concessions territoriales et a rejeté la référence de François aux victimes des deux côtés du conflit, affirmant qu’il ne peut y avoir d’équivalence entre la victime et l’agresseur. .

