L’envoyé du pape pour la paix arrive à Moscou après l’éphémère rébellion wagnérienne

ROME (AP) – L’envoyé pour la paix du pape François est arrivé mardi à Moscou dans l’espoir d’aider à trouver « une solution à la tragique situation actuelle » de la guerre en Ukraine, quelques semaines après avoir effectué une visite préliminaire à Kiev, a annoncé le Vatican.

La mission du cardinal Matteo Zuppi, un vétéran des initiatives de paix de l’Église catholique, intervient alors que le Kremlin est sous le choc de la rébellion armée du week-end dirigée par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin. La Russie a depuis abandonné les charges contre Prigozhin et d’autres qui ont pris part à la brève mutinerie.

Les détails de l’itinéraire de Zuppi n’étaient pas immédiatement clairs. Lors de sa visite à Kiev au début du mois, il a rencontré le président Volodymyr Zelenskyy. À Moscou, une visite probable serait rendue au Patriarcat de Moscou de l’Église orthodoxe russe, dont le chef, le patriarche Kirill, a fortement soutenu la guerre.

Le Vatican a déclaré que Zuppi espérait trouver des « chemins de paix » dans ses missions de navette.

Lors de l’étape de Moscou, Zuppi était accompagné d’un fonctionnaire de la secrétairerie d’État du Vatican. Sa voiture a été vue arriver à l’ambassade de Moscou mardi soir, selon des images diffusées sur la télévision publique italienne RAI, qui a déclaré qu’il devait avoir des réunions avec des personnalités religieuses et éventuellement politiques dans les prochains jours.

Il doit rester à Moscou jusqu’à jeudi, qui est la fête des saints Pierre et Paul, un jour important pour les chrétiens catholiques et orthodoxes.

« L’objectif principal de l’initiative est d’encourager les gestes d’humanité qui peuvent contribuer à favoriser une solution à la tragique situation actuelle et à trouver des voies vers une paix juste », indique le communiqué du Vatican.

Zuppi, 67 ans, est l’archevêque de Bologne, président de la conférence des évêques italiens et un vétéran des initiatives de médiation pour la paix de l’Église catholique grâce à son affiliation de longue date avec la communauté de Sant’Egidio. Par l’intermédiaire de l’organisation caritative basée à Rome, Zuppi a contribué à la médiation des accords de paix des années 1990 mettant fin aux guerres civiles au Guatemala et au Mozambique, et a dirigé la commission négociant un cessez-le-feu au Burundi en 2000, selon Sant’Egidio.

Pasteur dans le style de François et considéré comme « papabile » – ayant les qualités d’un futur pape – Zuppi a été engagé par François en mai.

Le pape jésuite argentin a exprimé à plusieurs reprises sa solidarité avec le peuple ukrainien et appelé à la paix, mais il s’est abstenu d’appeler nommément la Russie ou le président Vladimir Poutine.

Le Vatican a une tradition de diplomatie discrète et ne prend pas parti dans les conflits, dans l’espoir d’aider à forger des résultats pacifiques.

Nicole Winfield, l’Associated Press