L’envoyé du Brésil dénonce “l’assaut grotesque et raté” contre la démocratie

La prise d’assaut par l’extrême droite de la Cour suprême, du Congrès et du palais présidentiel du Brésil était un “assaut grotesque et raté” contre ses institutions, a déclaré l’ambassadeur du pays au Royaume-Uni, alors que les troupes se déplaçaient pour démanteler les camps de protestation mis en place par les partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro.

Un jour après que les insurgés potentiels ont attaqué les trois branches du gouvernement dans un effort effronté pour renverser le gouvernement démocratiquement élu de Luiz Inácio Lula da Silva, Fred Arruda, ambassadeur du Brésil à Londres, a déclaré au Guardian : « Ce qui s’est passé à Brasília hier était un assaut grotesque et raté contre nos institutions. Comme l’a dit le président Lula, la démocratie exige que les gens respectent les institutions.

Il a averti que les membres de la foule ressentiraient toute la force de la loi, ajoutant : “Et ils seront témoins d’une conséquence involontaire de leurs actions : la démocratie brésilienne sortira encore plus forte de ces épisodes sombres”, a-t-il déclaré.

Le ministre de la Justice, Flávio Dino, a déclaré qu’environ 1 500 personnes avaient été arrêtées pendant et après les troubles, a déclaré que la police avait commencé à traquer ceux qui avaient payé des dizaines de bus transportant des manifestants. Des preuves médico-légales, notamment des empreintes digitales et des photographies, seraient utilisées pour obliger les gens à rendre des comptes, a-t-il déclaré.

« Ils ne réussiront pas à détruire la démocratie brésilienne. Nous devons le dire pleinement, avec fermeté et conviction », a déclaré Dino. “Nous n’accepterons pas les méthodes criminelles pour mener des combats politiques au Brésil.”

Bolsonaro a perdu face à Luiz Inácio Lula da Silva lors d’une élection serrée en octobre, mais ses partisans ont refusé d’accepter le résultat et ont campé près d’installations militaires, alléguant que l’élection avait été volée, même s’il n’y a aucune preuve pour étayer leur affirmation.

Un nombre important a appelé les militaires à renverser le gouvernement élu et des milliers d’entre eux ont marché dimanche sur la capitale, faisant irruption dans le palais présidentiel, le bâtiment du congrès et la cour suprême.

Ils ont brisé des fenêtres, des meubles et du matériel, détruit des œuvres d’art et des documents officiels et occupé les bâtiments avant que les forces de l’ordre n’interviennent pour mettre fin au chaos. Au moins 1 200 personnes ont été arrêtées, selon le journal Folha de S Paulo.

L’anarchie a été condamnée par les politiciens, les dirigeants mondiaux et la plupart des Brésiliens. Après un appel téléphonique lundi, Lula et le président américain a publié une déclaration communedire que “[Joe] Biden a exprimé le soutien indéfectible des États-Unis à la démocratie brésilienne et au libre arbitre du peuple brésilien, tel qu’exprimé lors de la récente élection présidentielle brésilienne, remportée par le président Lula. Le président Biden a condamné la violence et l’attaque contre les institutions démocratiques et contre le transfert pacifique du pouvoir.

Mais les fanatiques inconditionnels de Bolsonaro – décrits par Lula comme « des vandales et des néo-fascistes » – étaient insoumis lundi matin.

“C’est un voleur corrompu”, a déclaré Carla Coutinho à propos de Lula alors qu’elle regardait depuis son camp de fortune à l’extérieur du centre culturel de l’armée.

L’ambiance était tendue lorsque la police anti-émeute portant des boucliers et des matraques a commencé à nettoyer le camp. Certains radicaux avaient fui après le chaos de dimanche et les soldats ont enlevé ce qui restait, laissant des dizaines de tentes et de bâches en plastique emportées par le vent.

Des drapeaux et des pancartes du Brésil flottaient dans les arbres et soufflaient sur le sol, à côté de palettes et d’autres débris. Certains traînards ont transporté des sacs à dos sous l’œil attentif des troupes.

Plus tard lundi, des organisations de gauche dans des villes comme São Paulo et Rio de Janeiro ont défilé en faveur de Lula et de la démocratie.

La pluie persistante n’a pas dissuadé les manifestants pro-démocratie qui se sont rassemblés dans le centre de Rio, exigeant que les auteurs rendent des comptes en scandant : “Pas d’amnistie !”

« Le Brésil est un pays pacifique. En tant que militant de gauche et progressiste, j’ai perdu plusieurs élections, et cela fait partie de la démocratie. Mais hier, j’étais terrifiée, j’avais peur de ce qui pourrait arriver”, a déclaré Claudia Menezes Vitalino, 52 ans, historienne et fonctionnaire.

La danseuse Gabriela Haddad, 29 ans, a déclaré ressentir de la colère et de l’indignation envers les partisans de Bolsonaro qu’elle a décrits comme perpétrant des “actes terroristes”.

“Nous devons montrer qu’ils ne sont pas la majorité, qu’il y a une grande partie de la population qui est complètement contre ce genre d’actes antidémocratiques”, a-t-elle déclaré.

Les dirigeants des trois branches du gouvernement ont publié une déclaration commune exprimant leur front uni contre les menaces à l’ordre démocratique.

“Nous appelons la société à rester calme pour défendre la paix et la démocratie”, indique la lettre. “Le pays a besoin de normalité, de respect et de justice sociale.”

Lula était à São Paulo pour superviser les secours au moment de l’insurrection, mais il est retourné dans la capitale dimanche soir après avoir ordonné aux responsables fédéraux de prendre le contrôle des décisions de sécurité publique à Brasilia.

Il a promis d’utiliser toute la force de la loi pour traduire en justice les responsables, ainsi que ceux qui ont financé les camps et leurs occupants.

Le ministère de la Justice a mis en place un e-mail anonyme pour recevoir « des informations sur les terroristes qui ont envahi et détruit » les bâtiments gouvernementaux et des sources indépendantes ont mis en place des recherches d’images pour identifier ceux qui sont apparus devant la caméra.

À peu près à la même époque, Anderson Torres, le chef de la police du district fédéral, a été démis de ses fonctions et peu de temps après, le gouverneur de la capitale a également été démis de ses fonctions.

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a déclaré que le gouverneur Ibaneis Rocha avait ignoré les demandes des autorités fédérales de préparer un plan de sécurité approprié avant les manifestations de dimanche. Le gouverneur pro-Bolsonaro avait également défendu ce qu’il a appelé des “manifestations politiques libres”, a déclaré Moraes.

“Absolument rien ne justifie l’omission et la connivence du secrétaire à la sécurité publique du District fédéral et du gouverneur du District fédéral avec les criminels qui ont annoncé à l’avance qu’ils allaient commettre des actes violents”, a déclaré Moraes dans un communiqué.

Bolsonaro a critiqué ce qu’il a appelé les “déprédations et invasions”, mais conformément à sa stratégie depuis sa défaite aux élections, il n’a pas demandé sans équivoque à ses partisans d’arrêter leurs manifestations.

L’ancien président s’est enfui aux États-Unis à la veille de l’investiture de Lula et, avec les dirigeants américains soutenant vocalement Lula, l’intrigue s’est intensifiée sur son statut là-bas.

Le chroniqueur d’O Globo, Guga Chacra, a suggéré que Bolsonaro, qui est arrivé en Floride alors qu’il était encore président, l’aurait peut-être fait avec un passeport diplomatique.

Cependant, après avoir quitté le pouvoir le 1er janvier, il pourrait être considéré comme un touriste et pourrait donc devoir changer son statut de visa.

Mardi, l’ancien dirigeant aurait été admis dans un hôpital de Floride après s’être plaint de douleurs à l’estomac.