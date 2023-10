Nations Unies (États-Unis) (AFP) – L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies a arboré lundi une étoile jaune sur sa poitrine alors qu’il s’adressait au Conseil de sécurité, s’engageant de manière provocatrice à porter cet insigne jusqu’à ce que les membres de l’organisme condamnent les “atrocités” du Hamas.

Son port de l’insigne, qui symbolise l’oppression des Juifs depuis son imposition dans l’Europe occupée par les nazis, a été rapidement critiqué par Yad Vashem, le mémorial israélien de l’Holocauste, qui l’a exhorté à porter le drapeau israélien à la place.

L’envoyé d’Israël auprès de l’organisation mondiale, Gilad Erdan, a dénoncé lundi le Conseil de sécurité pour avoir « gardé le silence » face aux attaques meurtrières sans précédent perpétrées par des militants palestiniens du Hamas contre Israël le 7 octobre.

“Certains d’entre vous n’ont rien appris au cours des 80 dernières années”, a-t-il déclaré. “Certains d’entre vous ont oublié pourquoi cet organisme a été créé.”

Le Conseil, composé de 15 membres profondément divisés, n’a pas adopté une seule résolution sur la guerre qui dure depuis plus de trois semaines entre Israël et le Hamas.

“Alors, je vous le rappelle. À partir de ce jour, chaque fois que vous me regarderez, vous vous souviendrez de ce que signifie rester silencieux face au mal”, a déclaré l’ambassadeur.

“Tout comme mes grands-parents, et les grands-parents de millions de Juifs, désormais mon équipe et moi porterons des étoiles jaunes”, a-t-il déclaré en se levant pour en apposer une sur la poitrine de son costume portant l’inscription “Plus jamais ça”.

Mais Erdan a déclaré qu’il le porterait “comme un symbole de fierté”.

“Nous porterons cette étoile jusqu’à ce que vous vous réveilliez et condamniez les atrocités du Hamas.”

Les victimes de la Shoah sont « honteuses »

Le président de Yad Vashem, Dani Dayan, s’est dit « désolé de voir » la décision de la délégation israélienne à New York.

“Cet acte déshonore les victimes de l’Holocauste ainsi que l’État d’Israël”, a déclaré Dayan dans un message en hébreu sur X, anciennement Twitter.

Le président de Yad Vashem, Dani Dayan (à gauche), accompagne le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly lors d’une visite du mémorial israélien de l’Holocauste le mois dernier © GIL COHEN-MAGEN / AFP/Fichier

“L’étoile jaune symbolise l’impuissance du peuple juif et son état à la merci des autres. Nous avons désormais un État indépendant et une armée forte. Nous sommes maîtres de notre propre destin. Aujourd’hui, nous attacherons à notre boutonnière une étoile bleue et un drapeau blanc, pas une étoile jaune. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié les attentats du 7 octobre, qui, selon les autorités israéliennes, ont tué 1 400 personnes, de pires contre le peuple juif depuis l’Holocauste.

Depuis des semaines, le Conseil de sécurité est déchiré par des divisions sur la guerre et ses conséquences, rejetant quatre projets de résolution sur le conflit.

Certains textes ont été bloqués par les Etats-Unis, proche allié d’Israël, car ils ne mentionnaient pas le droit d’Israël à se défendre.

Une autre proposition présentée par les Américains a été bloquée par la Russie et la Chine notamment parce qu’elle n’appelait pas clairement à un cessez-le-feu.

Face à l’impasse, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté vendredi dernier à une large majorité une résolution non contraignante demandant une “trêve humanitaire immédiate”, mais sans mentionner le Hamas.

Israël, par la voix d’Erdan, a fustigé le texte, affirmant qu’il serait « considéré comme une infamie ».

Lors de la réunion du Conseil de sécurité de lundi, plusieurs intervenants, tout en dénonçant les attaques du Hamas, ont souligné le prix payé par les habitants de Gaza, où le ministère de la Santé, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 8 300 personnes ont été tuées.

Philippe Lazzarini, chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, a déclaré que le siège de Gaza équivaut à une punition collective de ses habitants.

