Les manifestations ont maintenant diminué et seules quelques personnes ont manifesté mardi – une semaine après la fusillade.

Les Albanais ont défié l’interdiction du coronavirus lors de rassemblements publics après le meurtre de Klodian Rasha à Tirana. La police dit qu’il a ignoré les appels des policiers à s’arrêter et qu’il s’est éloigné. Un policier a été arrêté et « un meurtre au-delà de la légitime défense nécessaire » fait l’objet d’une enquête.

Le Premier ministre Edi Rama s’est excusé pour la fusillade et son ministre de l’Intérieur a démissionné.

La semaine dernière, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur des centaines de manifestants en leur lançant des pierres ainsi que des bâtiments gouvernementaux.

À la suite d’un fort avertissement de la police pour éviter les rassemblements illégaux en raison de la pandémie de coronavirus, le nombre de manifestants a considérablement baissé lundi et il n’y a pas eu d’affrontements.

Les autorités affirment que 28 policiers et au moins quatre manifestants ont été blessés dans les escarmouches, bien que le nombre de civils blessés puisse être plus élevé.

La police a constamment averti les manifestants qu’elle « ne tolérerait aucun rassemblement qui violerait les restrictions existantes », et a appelé tout le monde à respecter les mesures de verrouillage des autorités sanitaires. Celles-ci incluent l’interdiction des rassemblements publics de plus de 10 personnes, un couvre-feu, l’utilisation obligatoire de masques et la distanciation sociale.