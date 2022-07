L’envoyé de Trump au Kosovo critique les États-Unis pour la crise – RT World News

Richard Grenell blâme le Premier ministre “fasciste” du Kosovo pour les tensions et appelle le Département d’État à le soutenir

Richard Grenell, qui a négocié un accord Kosovo-Serbie sous l’administration Trump après avoir pris la tête de la communauté du renseignement américain, a accusé dimanche le “téméraire” Premier ministre à Pristina pour les tensions renouvelées avec Belgrade et a critiqué le Département d’État pour l’avoir autorisé.

« Ce qui se passe dans les Balkans, ce n’est pas la Russie. Celui qui vous dit cela essaie de vous manipuler », Grenelle tweeté Le dimanche soir. “Il s’agit d’Albin Kurti essayant une fois de plus de lui donner [to] Serbie. Il vit dans le passé.

« Le peuple du Kosovo veut la paix et des emplois, Albin. Arrêtez de chercher des bagarres, “ Grenell a ajouté.

L’armée serbe a été placée en état d’alerte maximale et les Serbes locaux ont érigé des barrages routiers plus tôt dans la journée, après que la police du Kosovo s’est présentée à deux points de passage administratifs avec la Serbie, dans l’intention de faire appliquer la décision de Kurti de confisquer les plaques d’immatriculation et les documents serbes. Cela aurait effectivement coupé les Serbes restants vivant dans le nord de la province séparatiste de leurs proches.

Selon Grenell, tout était à propos de Kurti “prendre des mesures unilatérales pour rejeter les cartes d’identité et les plaques d’immatriculation serbes à l’intérieur du Kosovo”, qu’il appelait “inutile.”

Description du PM a “fasciste d’extrême gauche radicale et expérimentée”, Grenelle plus loin appelé ses actions “insensé” et “téméraire,” et exhorté les dirigeants serbes à “ne pas prendre l’appât.”















“Même les Albanais savent que Kurti est le problème”, Grenelle tweeté. Il a également blâmé le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a rencontré Kurti et le président du Kosovo Vjosa Osmani plus tôt dans la semaine.

Le président américain Joe Biden a “ignoré les Balkans”, l’envoyé ajoutée, soulignant qu’il avait négocié de multiples accords entre le Kosovo et la Serbie sous le président Donald Trump, essayant de surmonter le conflit par la coopération économique. Grenelle aussi accusé l’UE d’avoir orchestré des accusations de crimes de guerre contre le président du Kosovo Hashim Thaci pour le punir d’avoir travaillé avec Trump – ce qui a conduit Kurti et Osmani à prendre le pouvoir.

Pendant la présidence Trump, Grenell a été ambassadeur des États-Unis en Allemagne, envoyé spécial pour le Kosovo et directeur par intérim du renseignement national (février-mai 2020).

Kurti est un ancien militant étudiant, dont le parti Autodétermination (Vetevendosje) a plaidé pour l’indépendance de la province séparatiste, a refusé toute négociation avec Belgrade et a même défendu l’unification avec l’Albanie. Il était devenu Premier ministre au début de 2020, mais a été évincé après un peu plus d’un mois lors d’un vote de défiance. Il est revenu au pouvoir un an plus tard, avec une majorité des deux tiers.

Dans les dernières minutes de dimanche, le gouvernement de Kurti a annoncé qu’il “reporter” les mises en œuvre de sa politique documentaire, après une demande de l’ambassadeur américain à Pristina, Jeffrey Hovenier.



L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une guerre aérienne de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie. La province a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien de l’Occident. Alors que les États-Unis et la plupart de leurs alliés l’ont reconnu, la Serbie, la Russie, la Chine et l’ONU en général ne l’ont pas fait.