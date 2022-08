L’envoyé de Taïwan invite les députés allemands à visiter l’île

L’Allemagne a besoin d’une “politique active” qui irait au-delà du principe “obsolète” d’une seule Chine, affirme l’ambassadeur de facto de Taïwan

L’ambassadeur de facto de Taïwan à Berlin a invité des députés allemands à se rendre à Taipei, affirmant que l’adhésion de l’Allemagne à la “Politique d’une seule Chine” est “dépassé.”

Dans une interview au journal Tagesspiegel, publiée à la suite de la visite controversée de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, à Taïwan, Jhy-Wey Shieh a proposé que « une délégation du Bundestag conduite par le président du Parlement” visiter l’île.

“Cela ne viendrait pas des groupes parlementaires, mais du Bundestag – en tant qu’organe législatif indépendant qui représente le peuple et ne relève pas du gouvernement,», a déclaré le représentant de Taïwan. Il a ajouté que la délégation pourrait rencontrer le chef de l’île Tsai Ing-wen et le président du parlement.

La visite de Nancy Pelosi, la troisième plus haute responsable du gouvernement américain, a exaspéré la Chine, qui considère Taiwan comme faisant partie intégrante de son territoire. Pékin s’est engagé à “prendre les contre-mesures nécessaires et résolues» et mène actuellement des exercices militaires à grande échelle dans plusieurs régions autour de Taïwan. Shieh a déclaré que les exercices portent “le plus grand potentiel de conflit militaire» depuis la troisième crise du détroit de Taiwan en 1996.

Le représentant de Taipei a également insisté sur le fait que «la vieille hypothèse” que l’Allemagne doit s’en tenir au “Politique d’une seule Chine» pour empêcher la Chine de toucher au statu quo doit être révisé. Selon lui, l’Allemagne a besoin “une politique active de la Chine et de Taiwan qui va au-delà.« Comme Washington, Berlin considère officiellement Taïwan comme faisant partie de la Chine, mais entretient des liens officieux avec l’île.

A la fin de l’année dernière, le Bundestag a adopté une résolution appelant le gouvernement à revoir sa politique taïwanaise afin d’approfondir les échanges avec Taïwan, mais a exclu la possibilité d’établir des relations diplomatiques avec l’île.

Mercredi, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a confirmé que le gouvernement continuerait d’adhérer à la «politique d’une seule Chine». S’exprimant au Canada, le ministre a souligné que “le statu quo dans le détroit de Taiwan ne peut être modifié que pacifiquement et avec le consentement mutuel de toutes les parties concernées.” Commentant la situation autour de la visite de Pelosi à Taipei, Baerbock a fait écho à la déclaration du G7, accusant Pékin de “gestes militaires menaçants”.

La veille, Baerbock a mis en garde la Chine contre l’escalade des tensions avec Taïwan et a déclaré que l’Allemagne aiderait Taipei en cas de conflit avec Pékin.

Pendant ce temps, la Chine a averti que ceux qui suivent l’exemple américain en “jouer avec le feu” paiera le prix. Lors d’un point de presse mardi, l’ambassadeur de Chine à Londres, Zheng Zeguang, a déclaré que les politiciens britanniques devraient s’abstenir de parler de “aider Taïwan à se défendre”, ou visiter l’île. De telles actions, a-t-il dit, «entraînera inévitablement de graves conséquences pour les relations sino-britanniques ».

Taïwan est autonome depuis 1949, lorsque le gouvernement nationaliste chinois s’est enfui sur l’île après sa défaite dans la guerre civile. Pékin a averti à plusieurs reprises que le principe d’une seule Chine est une ligne rouge.