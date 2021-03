L’envoyé de l’UE exhorte le Kosovo à reprendre les négociations avec la Serbie

L’envoyé spécial de l’Union européenne a appelé mardi le Kosovo et la Serbie à reprendre les pourparlers sur la normalisation de leurs relations.

Miroslav Lajcak effectue une visite de trois jours à Pristina, la capitale du Kosovo, avant de se rendre à Belgrade, la capitale de la Serbie.

Le bloc et les Etats-Unis « attendent la poursuite du processus de dialogue » qui « traite de questions importantes pour chaque citoyen du Kosovo et, bien sûr, est inévitable pour la voie européenne du Kosovo ».

Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, une décennie après une guerre brutale de 1998-1999 entre les rebelles séparatistes albanais et les forces serbes. La plupart des pays occidentaux ont reconnu l’indépendance du Kosovo, mais la Serbie et ses alliés, la Russie et la Chine, ne l’ont pas fait.

Après un sommet de la Maison Blanche et des discussions à Bruxelles en septembre, le dialogue entre la Serbie et le Kosovo est au point mort.

Lajcak a eu lundi «une réunion constructive» avec Albin Kurti, qui devrait devenir le nouveau Premier ministre du Kosovo après que son Parti du mouvement d’autodétermination ait remporté les élections législatives du 14 février.

Le dialogue pourrait être conclu dans des mois si Pristina et Belgrade le voulaient, a déclaré Lajcak lors d’une conférence de presse après avoir rencontré le président par intérim Vjosa Osmani.

« Nous n’avons certainement pas besoin de 10 ans de plus, pas même cinq ans, pas même trois ans, s’il y a un engagement, s’il y a la volonté des parties », a-t-il dit.

Pour Osmani, l’objectif final du dialogue serait à la fois le Kosovo et la Serbie de devenir membres de l’UE.