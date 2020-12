L’UE devrait développer une approche commune avec les États-Unis sur la question de la mer de Chine méridionale, a déclaré l’envoyé du bloc à Pékin, condamnant ce qu’il a appelé la diplomatie «coercitive» et «guerrière-loup» de la part de la Chine.

S’exprimant lors d’un forum sur l’énergie dans la capitale chinoise jeudi, l’ambassadeur de l’UE Nicolas Chapuis a exprimé l’espoir que le bloc sera en mesure de parvenir à un accord sur la façon de traiter avec Pékin après l’entrée du président élu présumé Joe Biden à la Maison Blanche.

«Coopérons avec la Chine autant que possible, quand nous le pouvons, quand la Chine sera prête à coopérer. Et ne sommes pas d’accord quand nous le devons », a-t-il dit.

Nous devons avoir une compréhension commune pour dire «non» à l’intimidation et à l’intimidation, à la diplomatie coercitive, à la diplomatie «loup-guerrier».

En particulier, une approche commune est nécessaire pour s’attaquer au problème de la mer de Chine méridionale, a déclaré l’ambassadeur. Outre la coordination entre l’UE et les États-Unis, Chapuis a également préconisé de jeter davantage de pays dans le mélange et a exhorté la coopération avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour « Trouver un terrain d’entente » sur la région contestée.

La mer de Chine méridionale est une région riche en ressources qui est également un carrefour pour plusieurs routes commerciales maritimes, ce qui la rend sujette à des revendications maritimes chevauchantes de plusieurs pays, dont la Chine, le Brunei, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam.

Alors que Pékin a empiété sur la région contestée ces dernières années, Washington y a également été très active. Les États-Unis ont envoyé à plusieurs reprises des missions dites de «liberté de navigation», envoyant des navires de guerre et des avions espions dans le voisinage immédiat des îlots de la mer de Chine méridionale revendiqués par la Chine.

Pékin, pour sa part, affirme n’avoir jamais participé à aucune « intimidation » tactique dans la région contestée, mais, au contraire, a été victime des actions agressives des États-Unis. La Chine a demandé à plusieurs reprises à Washington d’arrêter «Liberté de navigation» efforts, notant que les raids audacieux des navires et des avions de la marine américaine ont entraîné à plusieurs reprises des incidents.

