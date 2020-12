LE CAIRE (AP) – L’envoyé conjoint ONU-Union africaine pour le Darfour a averti mercredi que la méfiance était toujours profonde dans la région troublée du Soudan et a exhorté le gouvernement de transition de Khartoum à se lancer dans «l’énorme tâche» de gagner la confiance de la population locale.

Les remarques de Jeremiah Mamabolo sont intervenues alors que les membres du Conseil de sécurité de l’ONU restaient divisés sur le moment de mettre fin au mandat de la mission conjointe, connue sous le nom de MINUAD.

Les habitants du Darfour «ont été trahis … De nombreux crimes et injustices ont été commis contre eux, ils se sentent donc en insécurité», a déclaré Mamabolo à l’Associated Press. «C’est une situation délicate.»

Le Soudan est sur une voie fragile vers la démocratie après qu’un soulèvement populaire a conduit l’armée à renverser le président autocratique Omar el-Béchir en avril 2019, après près de trois décennies de régime. Depuis lors, le pays est dirigé par un gouvernement civil et militaire conjoint, qui lutte pour mettre fin aux guerres civiles qui durent depuis des décennies au Soudan et surmonter les conditions économiques désastreuses du pays.

La Cour pénale internationale a accusé el-Béchir de crimes de guerre et de génocide sur le conflit au Darfour. Les autorités de transition ont d’abord hésité à remettre les personnes recherchées par la CPI, mais plus tard – sans mentionner spécifiquement al-Bashir – ont déclaré qu’elles seraient remises en justice à La Haye, aux Pays-Bas.

Le mandat de la MINUAD expire à la fin du mois. Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont affirmé mardi leur engagement à mettre fin à la mission, mais étaient divisés sur le calendrier, la Russie et les pays africains appelant à une résiliation le 31 décembre tandis que plusieurs pays occidentaux demandaient plus de temps avant une sortie.

La force, créée en 2007, était la première opération conjointe de maintien de la paix ONU-UA. Il compte désormais plus de 6 000 militaires et policiers et plus de 1 500 civils. En juin, le Conseil de sécurité a approuvé à l’unanimité son remplacement par une mission politique beaucoup plus restreinte et unique, connue sous le nom de Mission intégrée d’assistance à la transition des Nations Unies au Soudan, ou UNITAMS.

Alors que les principaux combats au Darfour ont cessé, les affrontements intercommunautaires sporadiques dans la région se sont intensifiés cette année, a déclaré Mamabolo.

Des centaines de manifestants, pour la plupart des enfants et des femmes déplacés, ont installé un camp de sit-in à l’extérieur du quartier général de la mission dans la province du Darfour Sud pour protester contre la fin imminente de la MINUAD, avec des banderoles indiquant: «Non pour la sortie de la MINUAD du Darfour».

Le militant soudanais Nazek Awad a déclaré qu’il n’y avait aucune disposition permettant à une partie indépendante de surveiller la situation sur le terrain après la sortie des troupes de l’ONU-UA. «L’insécurité des personnes déplacées continuera et augmentera», a-t-elle dit.

Mohammed Osman, un chercheur soudanais à Human Rights Watch, a déclaré que le groupe avait documenté une augmentation de la violence intercommunautaire cette année, exacerbée par l’implication des forces gouvernementales, qui a conduit au meurtre de dizaines de personnes ces derniers mois.

Le conflit au Darfour a débuté en 2003 lorsque des Africains de souche se sont rebellés, accusant le gouvernement dominé par les Arabes de Khartoum de discrimination. Le gouvernement a été accusé d’avoir exercé des représailles en armant les tribus arabes nomades locales et en lâchant les milices connues sous le nom de janjawid contre des civils – une accusation qu’il nie.

Khartoum a conclu un accord de paix avec le Front révolutionnaire soudanais, une coalition de plusieurs groupes armés, plus tôt cette année, et a commencé à déployer une force de protection civile de 12000 hommes au Darfour, selon l’ONU D’autres groupes armés puissants, cependant, ont jusqu’à présent a refusé de rejoindre l’accord.

Mamabolo a salué l’accord comme un début, mais a averti que les défis majeurs de la sécurité et du retour des personnes déplacées dans leurs foyers n’ont pas encore été résolus.

« Nous avons encore des gens anxieux », a-t-il dit. « Ils ne sont pas en sécurité. »