L’envoyé de l’ONU rencontre le chef de l’enseignement supérieur afghan au sujet de l’interdiction des femmes

KABOUL, Afghanistan (AP) – Un haut envoyé de l’ONU a rencontré samedi le ministre de l’Enseignement supérieur du gouvernement afghan dirigé par les talibans pour discuter de l’interdiction faite aux femmes de fréquenter les universités. Markus Potzel est le premier officiel international à le rencontrer depuis l’introduction de l’interdiction le mois dernier.

Le 20 décembre, les autorités talibanes ont ordonné aux universités publiques et privées de fermer immédiatement aux femmes jusqu’à nouvel ordre. Il a déclenché une condamnation internationale généralisée, y compris de la part de pays à majorité musulmane tels que l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Nida Mohammad Nadim, a défendu l’interdiction, affirmant qu’il était nécessaire d’empêcher le mélange des sexes dans les universités et parce qu’il estime que certaines matières violent les principes islamiques.

Cette interdiction a été suivie quelques jours plus tard par une interdiction pour les femmes afghanes de travailler pour des groupes non gouvernementaux nationaux et internationaux, une autre décision qui a provoqué une condamnation mondiale et la suspension du travail par les principales agences d’aide.

La mission de l’ONU en Afghanistan a déclaré que l’envoyé spécial Markus Potzel avait appelé à la levée urgente de ces interdictions lors de sa rencontre avec Nadim, affirmant que le pays entrait dans une nouvelle période de crise. “L’interdiction par les talibans de l’éducation des femmes et du travail pour les agences d’aide nuira à tous les Afghans”, a déclaré la mission.

La réponse de Nadim à la demande de Potzel n’était pas immédiatement connue. Les messages laissés à un porte-parole n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Potzel a également rencontré le ministre de l’Economie Qari Din Mohammed Hanif, qui a émis l’interdiction des ONG ; le vice-Premier ministre Abdul Salam Hanafi ; Le ministre de l’Intérieur Sirajuddin Haqqani et l’ancien président Hamid Karzaï ont discuté ces derniers jours de la répression contre les femmes et les filles.

Les discussions précèdent une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l’ONU le 13 janvier sur l’Afghanistan.

Nadim, ancien gouverneur de province, chef de la police et commandant militaire, a été nommé ministre en octobre par le chef suprême des talibans et s’était auparavant engagé à éradiquer l’école laïque. Il s’oppose à l’éducation des femmes, affirmant qu’elle va à l’encontre des valeurs islamiques et afghanes.

The Associated Press