L’envoyé de l’ONU rencontre le chef de l’enseignement supérieur afghan au sujet de l’interdiction des femmes

Le 20 décembre, les autorités talibanes ont ordonné aux universités publiques et privées de fermer immédiatement aux femmes jusqu’à nouvel ordre. Il a déclenché une condamnation internationale généralisée, y compris de la part de pays à majorité musulmane tels que l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie.

Cette interdiction a été suivie quelques jours plus tard par une interdiction pour les femmes afghanes de travailler pour des groupes non gouvernementaux nationaux et internationaux, une autre décision qui a provoqué une condamnation mondiale et la suspension du travail par les principales agences d’aide.