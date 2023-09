L’envoyé de l’ONU relie le programme des travailleurs étrangers temporaires aux « formes contemporaines d’esclavage »

Un responsable des Nations Unies a dénoncé mercredi le programme canadien des travailleurs étrangers temporaires comme un « terrain fertile pour les formes contemporaines d’esclavage ».

Tomoya Obokata, rapporteur spécial de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage, a fait ces commentaires à Ottawa après avoir passé 14 jours au Canada.

« Je suis troublé par le fait que de nombreux travailleurs migrants soient exploités et maltraités dans ce pays », a-t-il déclaré.

« Les volets agricoles et à bas salaires du programme des travailleurs étrangers temporaires constituent un terrain fertile pour les formes contemporaines d’esclavage. »

Tomoya Obokata, rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, affirme que le programme canadien des travailleurs étrangers temporaires crée une relation inégale entre les employeurs et les employés. (Soumis par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies)

Les commentaires d’Obokata font écho à ceux des travailleurs migrants jamaïcains qui, dans une lettre ouverte au ministère du Travail de leur pays le mois dernier, ont décrit leurs conditions de travail en Ontario comme étant « un esclavage systématique ». «

Le rôle de rapporteur spécial a été créé par l’ONU en 2007. Son mandat comprend des enquêtes et un plaidoyer contre le travail forcé ou contraint.

Obokata a déclaré que les travailleurs migrants risquent l’expulsion s’ils perdent leur permis de travail, ce qui les empêche également de changer d’employeur s’ils sont victimes d’abus.

« Cela crée une relation de dépendance entre employeurs et employés, rendant ces derniers vulnérables à l’exploitation », a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux travailleurs hésitent à signaler les abus parce qu’ils craignent de perdre leur permis.

Des milliers de travailleurs viennent au Canada chaque année pour participer au programme. Statistique Canada estime que les travailleurs étrangers temporaires représentent 15 pour cent de la main-d’œuvre agricole du Canada.

Le système a été scruté de près pendant la pandémie. La vérificatrice générale Karen Hogan a rapporté en 2021 que le gouvernement fédéral n’a pas fait assez pour garantir que ces travailleurs étaient protégés .

Obokata a déclaré avoir parlé avec un certain nombre de travailleurs migrants qui ont décrit avoir dû travailler des heures excessives sans avoir accès aux heures supplémentaires, se voir refuser l’accès aux soins de santé et être forcés de vivre dans des conditions de vie exiguës et insalubres.

Le responsable de l’ONU a appelé le gouvernement fédéral à donner à tous les travailleurs étrangers temporaires une voie vers la résidence permanente ou à plus long terme et à accorder des permis de travail qui leur permettraient de changer librement d’employeur.

Syed Hussan est le directeur exécutif de l’Alliance des travailleurs migrants du Canada. Il affirme que la politique fédérale en matière d’immigration est à l’origine de la crise des travailleurs migrants. (CBC)

Syed Hussan, directeur exécutif de l’Alliance des travailleurs migrants pour le changement, a déclaré que les conclusions d’Obokata n’étaient pas nouvelles.

« Il répète et il dit ce que nous disons depuis longtemps… les travailleurs migrants dans ce pays sont exploités et le statut de résident permanent est la principale solution pour garantir qu’ils aient des droits égaux », a déclaré Hussan.

Le gouvernement a lancé puis étendu un programme pilote qui ouvre la voie à la résidence permanente à quelques milliers de travailleurs agricoles chaque année.

Hussan a déclaré qu’il espère que les commentaires d’Obokata pousseront le gouvernement à mettre en œuvre un programme permanent pour tous les travailleurs étrangers temporaires.

« Je pense que si le rapporteur de l’ONU est ‘dérangé’, c’est un message adressé au gouvernement fédéral qu’il fait quelque chose de très, très mal et qu’il doit [do an] faire volte-face et garantir le statut de tous », a-t-il déclaré.

CBC News a contacté Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour commentaires.