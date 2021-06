L’envoyé de l’ONU regrette l’échec de la médiation d’un cessez-le-feu au Yémen

Le Yémen est plongé dans une guerre civile depuis 2014, lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran ont balayé une grande partie du nord et se sont emparés de la capitale, Sanaa, forçant le gouvernement internationalement reconnu à l’exil. Une coalition dirigée par les Saoudiens est entrée dans le conflit l’année suivante aux côtés du gouvernement pour tenter de le ramener au pouvoir. Mais plus de six ans plus tard, la guerre a fait plus de 130 000 morts et les combats se poursuivent.