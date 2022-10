L’envoyé de l’ONU poursuivra les engagements électoraux libyens signalés

NATIONS UNIES (AP) – Le nouvel envoyé spécial de l’ONU pour la Libye a déclaré lundi qu’il prévoyait de donner suite aux engagements pris par les rivaux politiques du pays à la fin d’une réunion la semaine dernière qui aurait inclus la nécessité d’organiser des élections présidentielles et parlementaires et de veiller à ce que le pays d’Afrique du Nord divisé a un pouvoir exécutif unique dès que possible.

Abdoulaye Bathily a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU qu’il prévoyait de s’entretenir avec les dirigeants du parlement basé à l’est, de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d’État basé à l’ouest dans la capitale Tripoli dans les semaines à venir “pour comprendre” les accords annoncés à la fin de leur réunion du 21 octobre dans la capitale marocaine, Rabat.

Selon l’agence de presse marocaine et The North African Post, le président du parlement basé à l’est, Aguila Saleh, et le chef du Conseil suprême, Khaled al-Meshri, ont convenu de mettre en œuvre un mécanisme sur les critères pour les postes de direction convenus à pourparlers au Maroc en octobre 2020.

Saleh aurait déclaré que les rivaux s’étaient également mis d’accord “pour qu’il y ait un pouvoir exécutif unique en Libye dès que possible” et pour relancer le dialogue afin de parvenir à un accord sur la tenue d’élections présidentielles et parlementaires. Les élections doivent respecter “une feuille de route et une législation claires, sur la base desquelles les élections auront lieu”, a-t-il déclaré lors d’un point de presse après la réunion.

L’ambassadeur adjoint russe à l’ONU, Dmitry Polyansky, a fait référence aux pourparlers du Maroc dans sa déclaration au Conseil de sécurité, notant les “” progrès tangibles sur la voie politique ” lors de la réunion du 21 octobre. Il a déclaré que Saleh et Meshri “s’étaient mis d’accord pour conclure les efforts visant à unir les structures exécutives et à y répartir les postes de direction d’ici le début de 2023”.

Bathily, de l’ONU, ancien ministre et diplomate sénégalais, a déclaré que son objectif était d’amener les dirigeants rivaux à “s’accorder sur des mesures politiques, constitutionnelles, juridiques et de sécurité pour faire avancer les préparatifs des élections dans les meilleurs délais, conformément aux aspirations clairement exprimées par le Peuple libyen.

La Libye a plongé dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le comté d’Afrique du Nord, riche en pétrole, est depuis des années divisé entre des administrations rivales à l’est et à l’ouest, chacune soutenue par des milices voyous et des gouvernements étrangers.

La crise politique actuelle du pays découle de l’échec de la tenue d’élections en décembre 2021 et du refus du Premier ministre Abdul Hamid Dbeibah, qui dirigeait un gouvernement de transition, de se retirer. En réponse, le parlement basé à l’est du pays a nommé un Premier ministre rival, Fathy Bashagha, qui cherche depuis des mois à installer son gouvernement à Tripoli.

Bathily a déclaré au Conseil de sécurité que “l’impasse politique persiste sans qu’aucune issue claire ne soit en vue à l’impasse prolongée sur l’exécutif”.

« En outre, les efforts visant à résoudre les questions en suspens liées à la base constitutionnelle des élections ne semblent pas déboucher sur des actions concrètes de la part des acteurs concernés, ce qui retarde davantage les perspectives de tenue d’élections inclusives, libres et équitables visant à mettre fin à la transition et à rétablir la légitimité des institutions.

Le russe Polyansky a qualifié la situation interne en Libye d'”alarmante” et a déclaré que la division continue du pays “ne mènera qu’à une déstabilisation supplémentaire de la situation”.

“Les preuves de cela incluent des affrontements de plus en plus fréquents entre groupes armés, des activités de mobilisation et des manifestations à grande échelle de citoyens”, a-t-il déclaré.

Polyansky a déclaré : « L’objectif principal du Conseil de sécurité de l’ONU à l’heure actuelle est d’empêcher les flambées de violence de se transformer en guerre civile.

Il a déclaré qu’un moyen de sortir de l’impasse actuelle était d’amener les Libyens à s’entendre sur une nouvelle constitution et à organiser des élections nationales.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Jeffrey DeLaurentis, a exhorté la mission politique de l’ONU en Libye, connue sous le nom d’UNSMIL, à prendre l’initiative de faire pression pour obtenir un accord sur une constitution, un calendrier pour les élections, «un mécanisme transparent» pour allouer les revenus pétroliers et amener toutes les parties à s’engager à s’abstenir de recourir à la force.

L’ambassadeur libyen à l’ONU, Taher Elsonni, a déclaré au Conseil de sécurité que les plus de 3 millions de Libyens inscrits pour voter “ont des attentes extrêmement élevées à la fin de cette longue litanie de crises… pour exprimer leur volonté”.

Il a applaudi “les lueurs d’un consensus qui commence à émerger” notamment sur la nomination de Bathily après neuf mois de recherche dans un chaos croissant en Libye.

La Russie a qualifié ce retard d’inacceptable et n’a accepté de prolonger le mandat de la MANUL que de trois mois d’affilée jusqu’à ce que le Conseil de sécurité se soit mis d’accord sur un nouveau représentant spécial.

Edith M. Lederer, Associated Press