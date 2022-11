L’envoyé de l’ONU met en garde Rishi Sunak contre les coupes d’austérité “troublantes”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un émissaire des Nations Unies a averti Rishi Sunak qu’une nouvelle vague de coupes d’austérité alimenterait davantage la pauvreté à travers la Grande-Bretagne et pourrait violer les obligations en matière de droits de l’homme.

Olivier de Schutter, le rapporteur de l’ONU sur l’extrême pauvreté, s’est dit “extrêmement troublé” par la perspective de réductions des dépenses publiques – alors que le Premier ministre cherche à équilibrer les comptes après le désastreux mini-budget.

On pense que M. Sunak réfléchit à une répartition 50-50 des réductions de dépenses et des augmentations d’impôts pour le budget du 17 novembre, alors que lui et le chancelier Jeremy Hunt s’attaquent à un trou noir pouvant atteindre 50 milliards de livres sterling.

“C’est le pire moment pour imposer de telles coupes”, a déclaré M. de Schutter Le gardien. « Vous n’imposez pas des mesures d’austérité quand toute la population fait face à une crise du coût de la vie. Ce que vous faites, c’est que vous augmentez les impôts des riches, vous augmentez les impôts des sociétés.

L’envoyé de l’ONU pour la pauvreté a déclaré qu’il souhaitait convenir d’une visite au Royaume-Uni pour voir l’impact des conditions économiques “compte tenu du contexte auquel nous sommes confrontés actuellement, du taux de pauvreté très élevé et de l’austérité qui recule”.

Avertissant que les mesures poussant les gens dans l’extrême pauvreté violeraient les obligations, il a déclaré : « Il y a une exigence claire dans le droit des droits de l’homme que vous n’adoptiez pas de mesures rétrogrades ».

M. de Schutter : « Ne pas aligner les prestations sociales ou le salaire minimum sur l’augmentation du coût de la vie est une mesure rétrograde, de sorte que le gouvernement violerait ses obligations internationales en matière de droits de l’homme s’il devait réduire les prestations sociales. [in real terms]et c’est ce que nous pouvons voir se produire.

Si M. Sunak devait augmenter les prestations en fonction des revenus – plutôt que de l’inflation comme promis précédemment – ​​cela plongerait 200 000 enfants supplémentaires dans la pauvreté, selon le Child Poverty Action Group. Le Legatum Institute a déclaré que de telles réductions en termes réels plongeraient 450 000 personnes dans la pauvreté en 2023-24.

Cela survient alors que plus de 60 organisations caritatives écrivent au nouveau Premier ministre pour demander plus de soutien à des millions de ménages britanniques en situation de précarité énergétique. Une enquête pour la End Fuel Poverty Coalition suggère que 76% des personnes pensent que le gouvernement n’en fait toujours pas assez.

M. Sunak et M. Hunt envisagent un soutien supplémentaire de la facture énergétique en avril “conformément” aux paiements de cet hiver, selon ITV News. Ce paquet de 15 milliards de livres sterling comprenait 400 livres sterling de paiements directs pour chaque ménage et 650 livres sterling pour les bénéficiaires de prestations, mais il n’est pas clair si le programme universel pour tous les ménages se poursuivra.

Les dirigeants syndicaux ont mis en garde contre un retour à l’austérité, au milieu d’informations selon lesquelles les départements de Whitehall en dehors du NHS seront invités à trouver des coupes allant jusqu’à 15%. M. Hunt a nié les allégations de “nouvelle vague d’austérité”, mais a déclaré qu’il devait prendre des décisions d’une difficulté “époustouflante”.

M. De Schutter a déclaré que le gouvernement de M. Sunak devrait envisager une alternative à l’austérité pour quelque chose de “plus progressiste” – y compris l’augmentation des impôts sur les ménages les plus riches et sur les entreprises. “Cette voie est ce que les droits de l’homme internationaux exigent du Royaume-Uni.”

M. Sunak envisagerait d’étendre la taxe exceptionnelle sur les géants du pétrole et du gaz dans le but de générer 40 milliards de livres sterling supplémentaires pour le Trésor sur cinq ans.

M. Sunak et M. Hunt veulent augmenter le taux de prélèvement de 25% à 30%, prolonger la période de collecte jusqu’en 2028 et étendre le régime pour couvrir les grands producteurs d’électricité, selon Les temps.

Pendant ce temps, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a suggéré qu’il accepterait quelque chose de moins que la promesse du gouvernement précédent de consacrer 3% du PIB à la défense d’ici la fin de la décennie.

Il a déclaré mercredi aux députés que l’engagement n’était qu’une “aspiration” et a nié avoir menacé de démissionner s’il n’obtenait pas l’engagement de la chancelière d’augmenter les dépenses de défense conformément à l’engagement de fin de décennie.