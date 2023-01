L’envoyé de l’ONU encouragé par l’intensification des efforts pour mettre fin à la guerre au Yémen

Commentez cette histoire Commenter

NATIONS UNIES – L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen a déclaré lundi qu’il était encouragé par l’intensification de l’activité diplomatique régionale et internationale pour mettre fin au conflit de huit ans dans le pays. Il a exhorté les parties belligérantes à travailler vers « une vision partagée » avec des mesures concrètes pour rétablir la paix dans la nation la plus pauvre du monde arabe. Hans Grundberg a exprimé sa gratitude pour les efforts diplomatiques de l’Arabie saoudite et d’Oman, déclarant au Conseil de sécurité de l’ONU : “Nous assistons à un changement radical potentiel dans la trajectoire de ce conflit de huit ans”.

Il a déclaré que ces efforts continus ne devraient pas être vains, et que cela exige des « actions responsables » de la part du gouvernement internationalement reconnu du Yémen et des rebelles houthis.

Alors que le soutien régional et international “est crucial” lors des négociations et de la mise en œuvre d’un accord de paix, Grundberg a déclaré que de nombreuses questions sur la table, en particulier celles liées à la souveraineté, ne peuvent être résolues que par des pourparlers entre les parties belligérantes.

Le conflit dévastateur au Yémen a commencé en 2014, lorsque les Houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale de Sanaa et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, comprenant les Émirats arabes unis, est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Une trêve soutenue par l’ONU est initialement entrée en vigueur en avril 2022 et a fait naître l’espoir d’une pause plus longue dans les combats, mais elle a pris fin le 2 octobre après seulement six mois.

Grundberg a déclaré au conseil que malgré la fin de la trêve, “la situation militaire globale au Yémen est restée stable” sans escalade majeure ni changement des lignes de front malgré une activité militaire limitée, en particulier dans les provinces de Marib, Taiz, Dali, Hodeida et Lahj.

Cela a ouvert une fenêtre pour des pourparlers intra-yéménites, mais il a souligné que « les discussions sur la voie à suivre à court terme s’inscrivent dans le contexte d’une solution plus globale qui trace une voie claire vers un règlement politique durable.

“Sans un accord incluant une vision partagée de la voie à suivre, l’état d’incertitude persistera, et avec lui un risque croissant d’escalade militaire et de retour à un conflit à part entière”, a averti Grundberg.

Grundberg s’est adressé au conseil par liaison vidéo depuis Sanaa où il a déclaré avoir eu des “discussions positives et constructives” avec les dirigeants houthis représentés par Mehdi Meshat. Au cours des dernières semaines, il a déclaré avoir également eu des “entretiens fructueux” avec Rashad al-Alimi, le chef du gouvernement internationalement reconnu du Yémen, et des partis régionaux à Riyad, la capitale saoudienne, et à Mascate, la capitale d’Oman.

L’envoyé de l’ONU a déclaré qu’il exhortait les parties “à tirer le meilleur parti de l’espace de dialogue fourni par l’absence de combats à grande échelle” et “à travailler rapidement vers une vision commune avec des mesures concrètes et réalisables”.

Le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, ancien envoyé de l’ONU au Yémen, a fait écho à Grundberg en disant que la nouvelle année “offre une véritable opportunité de faire avancer le processus politique”.

“La communauté internationale – et plus important encore les parties au conflit – ne doivent pas laisser passer cette chance”, a-t-il déclaré.

Mais Griffiths a déclaré qu’il craignait que 2023 ne soit “une autre année extrêmement difficile” avec environ 21,6 millions de Yéménites ayant besoin d’aide humanitaire “alors que l’économie du pays continue de s’affaiblir et que les services de base ne tiennent qu’à un fil de plus en plus mince”.