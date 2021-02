L’envoyé de l’ONU du Myanmar limogé après un discours s’opposant radicalement au coup d’État dans son pays

Les dirigeants militaires du Myanmar ont déclaré qu’ils avaient destitué l’ambassadeur de l’ONU de son poste après qu’il eut prononcé vendredi un discours passionné s’opposant au coup d’État militaire dans son pays.

La télévision d’Etat a déclaré qu’il « trahissait le pays et parlait au nom d’une organisation non officielle qui ne représente pas le pays et qui avait abusé du pouvoir et des responsabilités d’un ambassadeur ».

L’ambassadeur Kyaw Moe Tun a dénoncé le coup d’État militaire et a appelé à «l’action la plus forte possible de la communauté internationale» pour restaurer immédiatement la démocratie.

Son discours dramatique à l’Assemblée générale des Nations Unies a suscité de vifs applaudissements de la part de nombreux diplomates de l’organe mondial de 193 pays.

Tun a commencé sa déclaration en disant qu’il représentait le «gouvernement civil élu par le peuple» d’Aung San Suu Kyi en novembre et qu’il soutenait leur combat pour la fin du régime militaire.

Il a exhorté tous les pays à publier des déclarations publiques condamnant fermement le coup d’État du 1er février, à refuser de reconnaître le régime militaire et à demander à ses dirigeants de respecter les élections libres et équitables de novembre remportées par le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi.

Il a également appelé à renforcer les mesures internationales pour mettre fin à la violence des forces de sécurité contre des manifestants pacifiques.

«Il est temps que l’armée renonce immédiatement au pouvoir et libère les détenus», a déclaré Tun, convenant avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, que le coup d’État militaire «n’est pas acceptable dans ce monde moderne et que le coup d’État doit cesser».

«Nous continuerons à nous battre pour un gouvernement qui est du peuple, par le peuple, pour le peuple», a-t-il promis.

Sa voix se brisant, il a terminé sa déclaration en s’adressant aux gens de chez eux en birman et a levé un salut à trois doigts qui a été adopté par le mouvement anti-coup d’État.

La déclaration surprise de Tun a non seulement suscité des applaudissements, mais aussi des félicitations orateurs après orateurs à la réunion de l’assemblée, y compris les ambassadeurs représentant l’Union européenne, l’Organisation de la coopération islamique et la nouvelle ambassadrice américaine, Linda Thomas Greenfield, qu’elle s’est jointe à d’autres pour qualifier le discours de «courageux, »« Puissant »et« courageux ».

Lors de sa première apparition à l’assemblée depuis la présentation de ses lettres de créance à Guterres jeudi, Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis «sont solidaires» du peuple birman qui est dans les rues pour protester contre le coup d’État.

Elle a réitéré l’avertissement du président Joe Biden selon lequel «nous montrerons aux militaires que leurs actions ont des conséquences» et exigerons aux militaires «de renoncer immédiatement au pouvoir».

Dans un tweet plus tard, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a fait référence au Myanmar sous son ancien nom de Birmanie et a déclaré que «les États-Unis saluent la déclaration courageuse et claire« de l’ambassadeur Tun »et de ceux en Birmanie qui font entendre leur voix. Nous doivent tous tenir compte de leur appel à restaurer la démocratie en Birmanie. «

La réunion de l’assemblée a été convoquée pour entendre un briefing de l’envoyée spéciale de l’ONU pour le Myanmar, Christine Schraner Burgener, qui a déclaré qu’il était temps de «sonner l’alarme» sur le coup d’État et le fait que l’armée repousse les processus démocratiques, enfreint la constitution, annule les réformes instituées par Suu Kyi, et en arrêtant des manifestants pacifiques, des représentants de la société civile et des membres des médias.

Elle a souligné les restrictions sur Internet et les services de communication et la détention d’environ 700 personnes selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques du Myanmar, et elle a qualifié «le recours à la force meurtrière et l’augmentation du nombre de décès inacceptables».

Les énormes manifestations dans le pays ne concernent pas un combat entre le parti de Suu Kyi et l’armée, a-t-elle dit, «c’est un combat sans armes».

S’adressant aux diplomates dans la salle de l’Assemblée générale par liaison vidéo, Schraner Burgener a exhorté «chacun d’entre vous à envoyer collectivement un signal clair en faveur de la démocratie au Myanmar».

La prise de contrôle militaire au Myanmar a choqué la communauté internationale et annulé des années de lent progrès vers la démocratie.

Le parti de Suu Kyi aurait été installé pour un deuxième mandat de cinq ans ce jour-là, mais l’armée a empêché le Parlement de se réunir et l’a détenue, le président Win Myint et d’autres membres éminents de son gouvernement.

L’armée du Myanmar dit qu’elle a pris le pouvoir parce que les élections de novembre ont été marquées par des irrégularités de vote généralisées, une affirmation qui a été réfutée par la commission électorale, dont les membres ont depuis été remplacés par la junte au pouvoir. La junte a déclaré qu’elle régnerait pendant un an sous l’état d’urgence, puis organiserait de nouveaux scrutins.