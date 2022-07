L’envoyé de l’ONU condamne l’attaque au Yémen qui a tué un enfant et blessé 10 personnes

Taïz, la troisième plus grande ville du Yémen et la capitale de la province du même nom, est sous blocus depuis 2016, imposé par les rebelles houthis, qui font la guerre au gouvernement internationalement reconnu du pays, soutenu par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Les Houthis ont rejeté deux propositions de l’ONU visant à mettre fin à leur blocus. Une trêve entre les parties belligérantes qui a initialement pris effet en avril et a été prolongée en juin a appelé à la réouverture des routes autour de Taiz et ailleurs au Yémen.

“Le fait de tuer et de blesser des enfants est particulièrement répréhensible”, a-t-il déclaré. “Les habitants de Taiz ont énormément souffert … et eux aussi ont besoin de la trêve pour les honorer sous tous ses aspects.”

La guerre au Yémen, la nation la plus pauvre du monde arabe, a éclaté en 2014, lorsque les Houthis sont descendus de leur enclave du nord et ont pris le contrôle de la capitale, Sanaa, forçant le gouvernement à s’exiler en Arabie saoudite. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement au pouvoir.

Le conflit, qui a finalement dégénéré en une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran, a tué plus de 150 000 personnes, dont plus de 14 500 civils, et a créé l’une des pires crises humanitaires au monde, poussant des millions de Yéménites au bord de la famine.