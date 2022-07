L’envoyé de l’ONU condamne l’attaque au Yémen qui a tué un enfant et blessé 10 personnes

SANAA, Yémen (AP) – L’envoyé de l’ONU pour le Yémen a condamné dimanche le bombardement présumé par les rebelles d’un quartier résidentiel de la ville de Taiz, dans le sud-ouest de la ville, qui a tué au moins un enfant et en a blessé 10.

Taïz, la troisième plus grande ville du Yémen et la capitale de la province du même nom, est sous blocus depuis 2016, imposé par les rebelles houthis, qui font la guerre au gouvernement internationalement reconnu du pays, soutenu par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Les Houthis ont rejeté deux propositions de l’ONU visant à mettre fin à leur blocus. Une trêve entre les parties belligérantes qui a initialement pris effet en avril et a été prolongée en juin a appelé à la réouverture des routes autour de Taiz et ailleurs au Yémen.

Selon Fathi al-Saqqaf, un témoin oculaire, un groupe d’enfants jouait dans une zone dégagée du quartier de Zaid al-Moshki à Taïz lorsque l’attaque a eu lieu samedi. Une maison a également été endommagée dans le bombardement, a déclaré le témoin oculaire.

Moammar al-Iryani, ministre de l’Information du gouvernement internationalement reconnu, a déclaré qu’un des enfants blessés est décédé dimanche. Il a blâmé les Houthis pour l’attaque, qui est intervenue au milieu des efforts de l’ONU pour prolonger à nouveau la trêve en août.

Hans Grundberg, l’envoyé de l’ONU, s’est dit “particulièrement alarmé” par l’attaque.

“Le fait de tuer et de blesser des enfants est particulièrement répréhensible”, a-t-il déclaré. “Les habitants de Taiz ont énormément souffert … et eux aussi ont besoin de la trêve pour les honorer sous tous ses aspects.”

Un porte-parole des Houthis n’a pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires.

Depuis avril, les deux parties ont échangé des accusations de violations de la trêve, mais le cessez-le-feu a pour l’essentiel tenu, le premier arrêt des combats à l’échelle nationale au cours des six dernières années du conflit.

La guerre au Yémen, la nation la plus pauvre du monde arabe, a éclaté en 2014, lorsque les Houthis sont descendus de leur enclave du nord et ont pris le contrôle de la capitale, Sanaa, forçant le gouvernement à s’exiler en Arabie saoudite. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement au pouvoir.

Le conflit, qui a finalement dégénéré en une guerre par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran, a tué plus de 150 000 personnes, dont plus de 14 500 civils, et a créé l’une des pires crises humanitaires au monde, poussant des millions de Yéménites au bord de la famine.

The Associated Press