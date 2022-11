L’envoyé de l’ONU cherche à renouveler la trêve et à trouver la voie de la paix au Yémen

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen a déclaré mardi qu’il essayait non seulement de renouveler et d’étendre la trêve qui a expiré le mois dernier, mais aussi d’amener les parties belligérantes à entamer des pourparlers sur la voie d’un règlement du conflit de huit ans. Hans Grundberg a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU qu’il avait exposé des idées et des options au gouvernement internationalement reconnu et aux rebelles houthis et qu’il était en contact permanent avec eux sur les questions qui empêchaient une prolongation de la trêve.

“Et ces discussions progressent et elles se poursuivent”, a-t-il déclaré plus tard aux journalistes.

Pressé sur ce que sont les obstacles, il a refusé d’élaborer, soulignant la nécessité d’une diplomatie discrète et disant seulement : « Nous voyons des défis dans la façon de cadrer les questions liées aux questions économiques telles que le paiement des salaires, et aussi des questions plus larges qui ont une implication sur le règlement à plus long terme du conflit.

La trêve soutenue par l’ONU est initialement entrée en vigueur en avril et a fait naître l’espoir d’une pause dans les combats de plus de six mois.

Le conflit dévastateur du Yémen a commencé en 2014, lorsque les Houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale de Sanaa et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, comprenant les Émirats arabes unis, est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Grundberg a déclaré au conseil qu’au cours des sept semaines qui se sont écoulées depuis l’expiration de la trêve, “malgré des incidents préoccupants, nous n’avons heureusement pas vu de retour à une guerre à part entière”.

Ces dernières semaines, cependant, il a déclaré que les Houthis avaient attaqué des terminaux pétroliers et des ports « dans le but de priver le gouvernement du Yémen de sa principale source de revenus provenant de l’exportation de pétrole ».

Grundberg a averti que ces attaques “ont des répercussions économiques importantes”, compromettent le bien-être du peuple yéménite et “risquent de déclencher une spirale d’escalade militaire et économique, un schéma que nous avons déjà vu se dérouler au cours de la guerre au Yémen”.

Alors que la violence globale n’a que légèrement augmenté depuis la trêve de six mois, il a signalé « une augmentation inquiétante des incidents » avec des victimes civiles à Marib, que les Houthis tentent depuis longtemps de s’emparer, et dans la troisième plus grande ville du Yémen, Taiz.

Ces attaques “démontrent à quel point la situation demeure fragile et soulignent, une fois de plus, la nécessité pour les parties de parvenir d’urgence à un accord pour renouveler la trêve”, a-t-il déclaré.

Reena Ghelani, directrice des opérations du bureau humanitaire de l’ONU, a déclaré au conseil qu’au début du mois, quatre civils déplacés ont été tués et au moins cinq blessés lorsqu’une installation de stockage d’armes a explosé à Marib en raison de combats, et au cours de la dernière semaine d’octobre, des bombardements et des tirs de snipers ont tué deux civils et en ont blessé huit autres, dont de nombreux enfants, à Taiz.

Elle a déclaré que les mines terrestres et les munitions non explosées continuent de faire le plus grand nombre de victimes civiles, tuant et blessant plus de 164 personnes, dont 74 enfants, entre juillet et septembre.

Ghelani a souligné que les menaces contre les civils vont au-delà de l’impact immédiat de la guerre.

“La faim continue de hanter plus de la moitié de la population du Yémen, s’attaquant aux plus vulnérables”, a-t-elle déclaré, et “17 millions de personnes ne savent toujours pas où elles trouveront leur prochain repas”.

L’acheminement de l’aide a également été entravé ces derniers mois, a déclaré Ghelani, car les Houthis ont imposé des restrictions qui ont particulièrement touché le personnel féminin et les bénéficiaires, « nous laissant moins de marge de manœuvre ».

Elle a déclaré que les migrants et les réfugiés sont également confrontés à des dangers, avec plus de 50 000 migrants ayant entrepris le périlleux voyage en mer de la Corne de l’Afrique au Yémen jusqu’à présent cette année à la recherche d’une vie meilleure.