Les droits du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, ont été «gravement violés» pendant plus d’une décennie, selon le principal envoyé de l’ONU sur la torture, et le gouvernement britannique devrait le libérer immédiatement de sa détention.

Nils Melzer, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, a déclaré que M. Assange n’avait été condamné pour aucun crime, et pourtant, alors qu’il attendait qu’un tribunal décide de l’extrader vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage, il était menacé de contracter Covid- 19.

M. Melzer a réitéré son affirmation que le traitement de M. Assange équivalait à de la torture et a appelé les autorités britanniques à le libérer ou à le placer en résidence surveillée.

Il a ajouté: «M. Assange n’est pas un condamné et ne constitue une menace pour personne, de sorte que son isolement prolongé dans une prison de haute sécurité n’est ni nécessaire ni proportionné et manque clairement de base légale.

M. Assange a déclaré que le matériel montrait que les États-Unis et leurs alliés commettaient des crimes de guerre pendant leur occupation de l’Irak.

Parmi les documents les plus dérangeants figuraient des séquences vidéo montrant deux hélicoptères américains AH-64 Apache attaquant des bâtiments à Bagdad en 2007, puis se refermant dans un groupe de personnes. Parmi les gens se trouvaient des enfants et des journalistes.

M. Assange, qui est détenu dans la prison de Belmarsh à Londres, qui, comme beaucoup d’établissements de ce type, a vu une flambée de cas de Covid, a été arrêté il y a 10 ans pour des crimes sexuels présumés en Suède. M. Assange a toujours nié les allégations et M. Melzer a déclaré qu’elles avaient été retirées en raison du manque de preuves.

M. Assange a renoncé à sa caution en 2012 et a demandé l’asile à l’ambassade de l’Équateur à Londres où il a passé sept ans. Il a été arrêté à partir de là en avril 2019 par les autorités britanniques, agissant à la suite d’une demande d’extradition des États-Unis, où il fait face à 17 accusations d’espionnage et à une accusation d’abus d’ordinateur pour la publication par WikiLeaks de documents militaires secrets américains il y a dix ans. Les accusations sont passibles d’une peine maximale de 175 ans de prison.

L’équipe de défense de M. Assange soutient qu’il est journaliste et a droit aux protections du premier amendement pour la publication de telles informations. Ils ont également déclaré que les conditions auxquelles il serait confronté dans une prison américaine violeraient ses droits humains.

«Les droits de M. Assange ont été gravement violés depuis plus d’une décennie. Il doit maintenant être autorisé à vivre une vie familiale, sociale et professionnelle normale, à retrouver la santé et à préparer adéquatement sa défense contre la demande d’extradition américaine pendante contre lui », a déclaré M. Melzer.