L’envoyé de l’ONU au Soudan démissionne après avoir été déclaré indésirable par le gouvernement | Nouvelles

L’envoyé spécial des Nations Unies au Soudan, Volker Perthes, a annoncé qu’il démissionnerait de ses fonctions, plus de trois mois après que le gouvernement soudanais, contrôlé par l’armée, l’ait déclaré indésirable dans ce pays déchiré par la guerre.

« Je suis reconnaissant au secrétaire général pour cette opportunité et pour la confiance qu’il m’a accordée, mais je lui ai demandé de me relever de cette fonction », a déclaré mercredi Perthes au Conseil de sécurité, avertissant que le conflit « pourrait se transformer en un conflit ». guerre civile à grande échelle ».

Le conflit au Soudan implique des combats entre l’armée, dirigée par le dirigeant de facto Abdel Fattah al-Burhan, et ses anciens alliés, les Forces paramilitaires de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan « Hemedti » Dagalo. Les deux généraux avaient pris conjointement le pouvoir lors d’un coup d’État en 2021, mais s’étaient disputés sur la manière de partager le contrôle.

« Ce qui a commencé comme un conflit entre deux formations militaires pourrait se transformer en une véritable guerre civile », a prévenu Perthes.

Perthes a déclaré aux 15 membres du Conseil de sécurité qu’il y avait « peu de doute sur qui est responsable de quoi » dans le conflit.

« Souvent, les bombardements aériens aveugles sont menés par ceux qui disposent d’une force aérienne, à savoir les SAF. La plupart des violences sexuelles, des pillages et des meurtres ont lieu dans les zones contrôlées par les RSF et sont perpétrés ou tolérés par les RSF et leurs alliés », a-t-il déclaré lors de son dernier point de presse.

De plus, Perthes a déclaré que les deux parties arrêtaient, détenaient et « même torturaient arbitrairement des civils » et que des exécutions extrajudiciaires avaient été signalées.

« Respectez sa volonté »

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que Perthes avait « de très bonnes raisons de démissionner et je dois respecter sa volonté et accepter sa démission ».

« Malheureusement, nous assistons à une série interminable de terribles combats aux conséquences dramatiques sur [the] population civile et cela est absolument intolérable », a-t-il ajouté lors d’un point de presse mercredi.

« Je pense que la communauté internationale doit s’unir pour dire à ceux qui mènent le combat au Soudan qu’ils doivent arrêter. Parce que ce qu’ils font n’est pas seulement la destruction de leur propre pays, mais aussi une menace sérieuse à la paix et à la sécurité régionales.»

Selon la Charte des Nations Unies, les États membres sont tenus de respecter les fonctionnaires de l’ONU, et seul le secrétaire général de l’ONU a le pouvoir de retirer du personnel.

La décision du Soudan de le faire a néanmoins gravement perturbé le travail de l’envoyé spécial.

Fin mai, al-Burhan a accusé Perthes d’aggraver le conflit et a demandé son renvoi. L’ONU a rejeté à plusieurs reprises les accusations d’al-Burhan.

Perthes est le principal médiateur international pour le Soudan depuis février 2021, chargé de trouver un accord entre les nombreuses factions politiques du pays sur la voie de la démocratie et de la paix.

Cependant, un accord de décembre 2022 que Perthes avait contribué à négocier a échoué lorsque les combats ont commencé le 15 avril.

Officiellement, le gouvernement soudanais n’a pas le pouvoir de déclarer indésirables les envoyés des Nations Unies ou de les expulser du pays.