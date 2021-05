«Arrêtez le feu immédiatement. Nous nous dirigeons vers une guerre à grande échelle », Tor Wennesland, un diplomate norvégien et coordinateur spécial de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, a déclaré mardi, au milieu d’une forte augmentation des combats meurtriers entre Tel Aviv et les militants palestiniens basés à Gaza.

Les dirigeants de tous bords doivent assumer la responsabilité de la désescalade. Le coût de la guerre à Gaza est dévastateur et est payé par les gens ordinaires. [The] L’ONU travaille avec toutes les parties pour rétablir le calme. Arrêtez la violence maintenant.

Alors que des sources diplomatiques ont déclaré à l’AFP que le Conseil de sécurité de l’ONU devait se réunir mercredi pour discuter du conflit, elles ont déclaré que les États-Unis, un proche allié d’Israël, avaient tardé à publier une déclaration claire condamnant la violence et appelant au calme. L’organe de 15 membres s’est réuni lundi, mais Washington aurait refusé d’adopter un projet de déclaration proposé par la Norvège « À ce point. »

Le projet, vu par l’AFP, non seulement exprimé «Grave préoccupation face à l’escalade des tensions et de la violence», mais a également appelé Tel Aviv à «Cesser les activités de colonisation, les démolitions et les expulsions» dans tous les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est.

Interrogé sur la position américaine sur la déclaration lors d’un point de presse mardi, le porte-parole du département d’Etat Ned Price a refusé de répondre directement.

«Nous voulons veiller à ce que les mesures, qu’elles émanent du gouvernement israélien, de l’Autorité palestinienne ou du Conseil de sécurité de l’ONU, servent, non pas à provoquer une escalade ou à provoquer, mais à une désescalade». il a dit.

Une autre source anonyme a déclaré à Reuters que Washington est «Activement engagé dans la diplomatie dans les coulisses avec toutes les parties pour parvenir à un cessez-le-feu», mais craint qu’une déclaration publique ne fasse qu’aggraver la situation.

Bien que la déclaration du CSNU soit encore à venir, le chef de l’ONU Antonio Guterres a perdu peu de temps avant d’intervenir, son porte-parole appelant les forces israéliennes à «Faire preuve de retenue maximale», en dénonçant «Le lancement aveugle de roquettes et de mortiers vers les centres de population israéliens» comme « inacceptable. »

Après plus d’une journée de combats, une trentaine de Palestiniens – dont neuf enfants – et trois Israéliens sont morts, en plus des centaines de blessés. La nouvelle vague de violence a débuté lundi, après des jours de troubles à Jérusalem suite à une série d’expulsions prévues pour les résidents palestiniens. Des manifestations houleuses autour de la ville se sont heurtées à des répressions violentes des forces de sécurité israéliennes et ont fait plusieurs centaines de blessés dans les affrontements, notamment autour de la mosquée Al Aqsa, l’un des sites les plus sacrés de l’Islam, où un arbre a été incendié lundi au milieu d’escarmouches avec la police.

L’incident d’Al Aqsa et la colère plus large suscitée par les expulsions en cours à Jérusalem ont poussé le Hamas – le parti politique et le groupe militant qui gouverne Gaza – à tirer des centaines de roquettes sur le territoire israélien. Les FDI ont riposté avec un nombre similaire de frappes aériennes sur la bande de Gaza bloquée, dont l’une nivelé un gratte-ciel de 13 étages mardi soir, provoquant de nouvelles représailles.

