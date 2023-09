L’envoyé de l’ONU appelle les donateurs à soutenir la Syrie meurtrie et confrontée à une crise économique

L’envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie a exhorté dimanche les donateurs à ne pas réduire leur financement alors que la crise économique du pays déchiré par la guerre s’envenime.

La décision du président syrien Bashar Assad le mois dernier de doubler les salaires et les retraites du secteur public a encore fait monter en flèche l’inflation et alimenté les manifestations en cours qui ont secoué la province méridionale à majorité druze de Soueida et sa voisine Daraa.

Initialement déclenchée par une misère économique croissante, la colère des habitants a commencé en plus grand nombre à appeler à la chute d’Assad, semblable à celle du soulèvement du pays en 2011 qui s’est transformé en une guerre civile totale.

L’ONU estime que 90 % des Syriens dans les zones contrôlées par le gouvernement vivent dans la pauvreté et que plus de la moitié de la population du pays a du mal à se nourrir.

Alors que le conflit, qui en est maintenant à sa 13e année, est dans une impasse, le gouvernement syrien a récupéré de vastes pans de territoires perdus avec l’aide de ses principaux alliés en Russie et en Iran ces dernières années.

Avec la diminution du soutien des donateurs internationaux, les agences des Nations Unies ont réduit leurs programmes en raison de coupes budgétaires depuis des années.

L’ONU estime qu’environ 300 000 civils sont morts au cours de la première décennie du soulèvement, tandis que la moitié des 23 millions d’habitants d’avant-guerre ont été déplacés.

« La situation en Syrie est devenue encore pire qu’elle ne l’était sur le plan économique au plus fort du conflit », a déclaré l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, aux journalistes. Damas suite à une rencontre avec le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad.

« Nous ne pouvons pas accepter que le financement destiné à la Syrie diminue alors que les besoins humanitaires augmentent », a déclaré Pedersen.

Depuis des années, l’ONU tente de relancer les négociations bloquées pour parvenir à un règlement politique en Syrie – y compris les représentants du gouvernement syrien réécrivant une constitution avec une délégation représentant les groupes d’opposition.

Aujourd’hui, avec la crise économique et la reprise des relations que la Syrie a établies avec les pays arabes – qui ont conduit à rétablir son adhésion à la Ligue arabe, suspendue en 2011 en raison de la répression brutale des manifestants par le gouvernement – ​​a repris les négociations sur les moyens de sortir de l’impasse politique.

« Pour la Syrie, si l’on ne s’attaque pas aux conséquences politiques de cette crise, la profonde crise économique et les souffrances humanitaires continueront également », a déclaré Pedersen.

Les pourparlers en cours entre la Syrie et l’Arabie saoudite, la Jordanie, l’Irak et l’Égypte, riches en pétrole, concernant les réfugiés, l’amphétamine illégale Captagon, en plein essor, ainsi que la crise politique et humanitaire, ont été lents.

Pendant ce temps, la Russie et l’Iran ont tenté de pousser la Syrie et la Turquie à raviver leurs liens, cette dernière soutenant les groupes d’opposition dans le nord-ouest de la Syrie.

Pedersen a déclaré qu’il rencontrerait les gouvernements arabes, ainsi que la Turquie, la Russie et l’Iran pour suivre l’évolution de leurs négociations respectives.

—

Chehayeb a rapporté de Beyrouth, au Liban.