LE CAIRE — Le plus haut responsable des Nations Unies en Libye divisée a appelé lundi à un mécanisme unifié pour diriger la reconstruction d’une ville côtière détruite par des inondations dévastatrices le mois dernier.

L’envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a déclaré dans un communiqué qu’un tel mécanisme est nécessaire au milieu des « initiatives unilatérales et concurrentes » des acteurs et institutions libyens sur la reconstruction de la ville méditerranéenne de Derna et d’autres zones touchées par les inondations.

Des pluies et des inondations dévastatrices, déclenchées par la tempête méditerranéenne Danial, ont frappé certaines parties de l’est de la Libye le mois dernier. Les inondations ont submergé deux barrages épuisés à l’extérieur de Derna le 11 septembre, provoquant des eaux massives qui ont emporté des bâtiments résidentiels dans la mer et endommagé jusqu’à un tiers des logements et des infrastructures de Derna, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Les responsables gouvernementaux et les agences humanitaires ont estimé le nombre de morts entre plus de 4 000 et plus de 11 000. Les corps de nombreuses personnes tuées se trouvent toujours sous les décombres ou dans la Méditerranée, selon les équipes de recherche.

Alors que la Libye reste divisée, avec deux administrations rivales revendiquant leur légitimité et chacune souhaitant superviser la reconstruction de Derna, Bathily a appelé à « un mécanisme national unifié… nécessaire pour faire avancer de manière efficace et efficiente les efforts de reconstruction dans les zones touchées par les inondations ».

Il a exhorté les autorités rivales libyennes et leurs partenaires internationaux à faciliter la mise en place d’un mécanisme unifié pour garantir « la transparence et la responsabilité ».

À la suite de la catastrophe, de nombreuses personnes en Libye et à l’étranger ont réclamé une enquête internationale, reflétant la profonde méfiance du public à l’égard des institutions de l’État. Les deux barrages n’ont pas été entretenus depuis des décennies malgré les avertissements répétés selon lesquels ils étaient épuisés.

L’appel de Bathily en faveur d’un mécanisme unifié a rapidement obtenu le soutien des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie.

Les cinq gouvernements ont déclaré dans une déclaration commune qu’ils « soutiennent fermement » une proposition visant à « fournir des secours et une réponse transparents et responsables aux besoins de reconstruction à la suite des inondations catastrophiques ».

Ce pays d’Afrique du Nord, riche en pétrole, est plongé dans le chaos depuis 2011, lorsqu’un soulèvement du Printemps arabe, soutenu par l’OTAN, a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi, qui a ensuite été tué. Pendant la majeure partie de la dernière décennie, des administrations rivales ont revendiqué le pouvoir de diriger la Libye.

L’est et le sud du pays sont sous le contrôle du général Khalifa Hifter et de son autoproclamée Armée nationale libyenne, alliée à un gouvernement confirmé par le Parlement. Une administration rivale est basée dans la capitale, Tripoli, et bénéficie du soutien de la majeure partie de la communauté internationale.