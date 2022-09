L’envoyé de l’ONU affirme que le retour à la guerre au Yémen est “réel”

L’avertissement sévère de Hans Grundberg est intervenu mardi soir après sa rencontre dans la capitale saoudienne, Riyad, avec Rashad al-Alimi, chef du conseil présidentiel internationalement reconnu, et dans la capitale d’Oman, Mascate, avec Mohammed Abdul-Salam, le négociateur en chef des rebelles houthis. . Il a également rencontré des responsables saoudiens et omanais pour demander une prolongation du cessez-le-feu.

Grundberg a déclaré dans un communiqué qu’il avait discuté d’une proposition de l’ONU visant à renouveler la trêve pour une durée plus longue “afin de donner aux Yéménites la possibilité de progresser sur un panier plus large de priorités”.

Le défilé le plus notable a été organisé par les Houthis la semaine dernière dans la capitale de Sanaa, où ils ont présenté une variété d’armes – y compris des missiles et des drones – qui ressemblent à celles produites par l’Iran, leur principal soutien dans la guerre. Les défilés des Houthis étaient une célébration de leur prise de la capitale Sanaa en septembre 2014, qui a déclenché la guerre civile actuelle.

La réouverture des routes de Taiz et d’autres provinces fait partie de la trêve négociée par l’ONU, qui est entrée en vigueur début avril et a été prolongée à deux reprises, la deuxième fois jusqu’au 2 octobre. Les deux parties ont signalé des violations du cessez-le-feu. La trêve a établi une réouverture partielle de l’aéroport de Sanaa aux vols commerciaux et a permis aux navires-citernes de se rendre au port de Hodeida.

Abdul-Salam, le responsable houthi à Oman, a appelé à une ouverture permanente de l’aéroport de Sanaa et des ports de la mer Rouge à Hodeida, ainsi qu’au paiement des salaires et des pensions, avant de s’engager dans des pourparlers politiques.

La trêve a été la plus longue accalmie des combats dans la guerre au Yémen, qui en est maintenant à sa huitième année. Il a apporté un soulagement aux Yéménites qui ont souffert d’une décennie de troubles politiques et de conflits.

La guerre civile brutale du Yémen a commencé en 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de Sanaa et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Le conflit a créé l’une des pires crises humanitaires au monde et s’est transformé au fil des ans en une guerre régionale par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Plus de 150 000 personnes ont été tuées, dont plus de 14 500 civils.