L’envoyé de Biden repousse les critiques de la stratégie iranienne

WASHINGTON (AP) – Un haut responsable de l’administration Biden a repoussé lundi les critiques croissantes des militants irano-américains qui appellent la Maison Blanche à abandonner ses efforts pour ressusciter l’accord sur le nucléaire iranien.

L’envoyé spécial américain en Iran, Robert Malley, a déclaré que l’administration “ne présente aucune excuse” pour “avoir essayé de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher l’Iran d’acquérir une arme nucléaire”. La Maison Blanche est devenue de plus en plus pessimiste quant à la relance de l’accord nucléaire de 2015, mais s’est abstenue de déclarer l’accord mort.

La Maison Blanche a fait face à une pression croissante pour faire échouer l’accord à la suite de la répression brutale par le gouvernement islamique d’un mouvement de protestation dirigé par des femmes et de la décision de Téhéran d’envoyer des centaines de drones en Russie pour les utiliser dans sa guerre en Ukraine.

Malley a déclaré que ce qui avait été perdu dans le débat, c’est que, alors que l’administration poursuivait un accord sur le nucléaire iranien, elle continuait également à imposer des sanctions aux responsables iraniens.

L’administration a annoncé des sanctions contre des responsables iraniens pour le traitement brutal des manifestants après la mort le mois dernier d’une jeune femme iranienne alors qu’elle était détenue par les forces de sécurité iraniennes. L’administration a également frappé l’Iran de sanctions pour avoir fourni des drones et une assistance technique à la Russie et a ordonné des frappes militaires américaines en août contre des milices soutenues par l’Iran en Syrie en réponse aux attaques contre les forces américaines dans la région.

“Je pense que les gens doivent comprendre qu’ils ne nous liaient pas les mains à cause de … cet espoir qu’un jour peut-être il y aura un accord”, a déclaré Malley lors d’une apparition à un événement virtuel organisé par le Carnegie Endowment for International Peace, un Washington groupe de réflexion. « Non, nous agissons. Nous n’attendons pas. Nous prenons les mesures que nous jugeons cohérentes et nécessaires pour promouvoir nos valeurs et nos intérêts de sécurité nationale.

L’administration Biden a imposé ce mois-ci de nouvelles sanctions contre l’Iran suite à la répression des manifestations antigouvernementales provoquées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans. La police de la moralité avait arrêté Amini le mois dernier pour ne pas avoir correctement couvert ses cheveux avec le foulard islamique, connu sous le nom de hijab, qui est obligatoire pour les femmes iraniennes. Amini s’est effondré dans un poste de police et est décédé trois jours plus tard.

Au moins 270 personnes ont été tuées et 14 000 arrêtées, selon le groupe Human Rights Activists in Iran. Les manifestations se sont poursuivies, alors même que les gardiens de la révolution paramilitaires redoutés ont averti les jeunes Iraniens de s’arrêter.

La Maison Blanche a également déclaré que les troupes iraniennes sont “directement engagées sur le terrain” en Crimée pour soutenir les attaques de drones russes contre les centrales électriques ukrainiennes et d’autres infrastructures clés. Les Iraniens ont fourni l’assistance technique après avoir vendu aux Russes – désespérés d’armes à guidage de précision – des centaines de drones. Le gouvernement iranien a nié avoir vendu des drones à Moscou ou lui avoir fourni une assistance.

L’accord sur le nucléaire iranien est déjà sur le point de s’effondrer malgré les efforts du président Joe Biden pour le relancer depuis août, son administration affirmant que Téhéran a cherché à introduire des questions étrangères dans les pourparlers indirects. Pourtant, l’administration n’a pas abandonné tout espoir de redressement.

Le pacte, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, ou JCPOA, fournirait à Téhéran des milliards de dollars d’allègement des sanctions en échange de l’acceptation par le pays de ramener son programme nucléaire aux limites fixées par l’accord de 2015.

L’accord a été négocié par l’administration Obama avant d’être abandonné par l’administration Trump en 2018. Il comprend des plafonds sur l’enrichissement et la quantité de matériel que l’Iran peut stocker et limite le fonctionnement des centrifugeuses avancées nécessaires à l’enrichissement.

Aamer Madhani, Associated Press