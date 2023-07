L’envoyé commercial des États-Unis fait pression sur le Canada concernant la taxe sur les services numériques et les obligations d’achat à domicile

Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont conclu vendredi un rapport d’étape de deux jours sur leur accord commercial continental partagé alors que l’accord qui a remplacé l’ALENA a fêté son troisième anniversaire.

Il reste encore trois ans avant un examen requis en 2026 qui pourrait faire échouer l’accord États-Unis-Mexique-Canada, mais la ministre du Commerce international, Mary Ng, ne semble pas inquiète.

Les réunions de la Commission du libre-échange, organisées cette année par le Mexique, sont un exercice annuel pour s’assurer que l’accord est mis en œuvre comme prévu – et pour entendre Ng le dire, chaque année offre une preuve supplémentaire que l’USMCA vaut la peine d’être sauvée.

« Il s’agit de la plus grande relation commerciale au monde, et nous travaillons ensemble pour être plus compétitifs », a déclaré Ng dans une interview après la fin des réunions.

Veiller à ce que les trois pays puissent passer l’examen de 2026 pour l’USMCA, connu au Canada sous le nom de CUSMA, garantira 16 années complètes de prospérité jusqu’à l’expiration des conditions actuelles de l’accord en 2036, a-t-elle déclaré.

« Nous reconnaissons tous qu’il y a une date en 2026, mais 16 ans, 2036 – c’est l’objectif. »

Une grande partie de la discussion s’est concentrée sur les « choses sous le capot », a-t-elle déclaré, y compris les efforts visant à garantir que les petites et moyennes entreprises soient mieux intégrées dans les chaînes de valeur que l’accord est censé favoriser.

Il s’est également concentré sur l’évaluation des efforts visant à introduire des réformes du travail au Mexique, où Ng a déclaré que les syndicats canadiens ont joué un rôle essentiel pour aider à garantir que davantage de lieux de travail respectent les normes énoncées dans l’accord.

Le processus d’accréditation syndicale, autrefois une épreuve de six ans, ne prend plus que six mois, a-t-elle dit, avec quelque 10 000 nouvelles conventions collectives en place au profit d’environ 500 000 travailleurs nouvellement syndiqués.

Au cours de discussions bilatérales jeudi, Ng et la représentante américaine au commerce Katherine Tai ont échangé des positions de longue date sur l’éventail habituel d’irritants, y compris le projet du Canada de mettre en œuvre une taxe sur les services numériques en janvier prochain.

La mesure vise directement les entreprises numériques basées à l’extérieur du Canada – dont beaucoup ont leur siège social aux États-Unis – qui génèrent des revenus à partir de l’engagement, du contenu et des données de leurs utilisateurs canadiens.

Le Canada a retardé la mise en œuvre de la taxe de 3 % jusqu’en 2024 dans l’espoir d’attendre la mise en place d’un régime fiscal numérique international distinct mais similaire, dirigé par l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Des résumés américains et canadiens distincts de la réunion bilatérale présentaient Tai exhortant Ng à abandonner le plan fiscal, et Ng exhortant Tai à signer la mesure de l’OCDE, ce qu’il n’a pas encore fait.

« Le Canada faisait partie intégrante de cet effort » de l’OCDE, tout comme les États-Unis, a noté Ng. « Nous avons tous négocié cela, alors travaillons aussi dur que possible pour que cela soit mis en œuvre. »

Tai a également appelé Ng à respecter l’engagement de l’USMCA de permettre aux chaînes de télé-achat comme QVC d’opérer au Canada – un effort qui, selon le ministre, est en bonne voie et sur le point de porter ses fruits.

« Nous avons fait de bons progrès — c’est l’un de ces dossiers que je qualifierais de « bien avancé » », a-t-elle déclaré.

« Nous travaillons à la mise en œuvre de cette partie de l’accord … et ce travail se poursuit. »

Ng a déclaré qu’elle avait également pressé Tai sur deux autres questions en suspens : les droits sur les exportations canadiennes de bois d’œuvre résineux et la question de savoir si les États-Unis respecteraient une décision du tribunal sur les pièces automobiles.

Un groupe spécial a statué à la fin de l’année dernière que l’interprétation américaine des règles relatives au contenu étranger pour les automobiles était « incompatible » avec les termes de l’accord.

L’USMCA a augmenté la « teneur en valeur régionale » autorisée pour les pièces automobiles à 75 %, contre 62 % auparavant, dans le cadre d’un effort visant à donner aux trois pays une part plus importante du secteur de la fabrication automobile de chacun.

Dans un composant central tel qu’un moteur, le concept de longue date de « roll-up » permet à une telle pièce d’être considérée comme ayant 100 % d’origine nord-américaine une fois que le seuil régional de ses différents éléments est atteint.

C’est une étape essentielle pour déterminer quels véhicules sont réputés hors taxes. Les États-Unis avaient essayé de plaider en faveur d’une interprétation plus rigide du libellé de l’accord, mais le groupe spécial a carrément rejeté cet argument.

Depuis lors, les États-Unis sont restés largement silencieux sur la manière dont ils ont l’intention de réagir, et les responsables du bureau de Tai n’ont donné aucun indice lors d’un briefing téléphonique mercredi sur la question de savoir si les réunions apporteraient des éclaircissements.

James McCarten, La Presse Canadienne

